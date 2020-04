Sulík trvá na urýchlenom otvorení obchodov

Bratislava 14. apríla (TASR) – Minister hospodárstva Richard Sulík trvá na čo najrýchlejšom otvorení obchodov mimo veľkých nákupných centier. Myslí si, predlžovanie súčasného stavu prinesie veľké škody, zlikviduje časť obchodníkov a zvýši podiel na trhu zahraničným obchodným reťazcom.







Sulík zdôraznil, že malé obchody musia byť zatvorené, zatiaľ čo predajne veľkých obchodných reťazcov ponúkajú rovnaký tovar. "Likvidujeme 10 000 malých, väčšinou slovenských obchodov v prospech zahraničných reťazcov," povedal v utorok Sulík pred rokovaním vlády. Podľa ministra sa tento stav nedá vysvetliť ani obhájiť a obchody by mala vláda čím skôr otvoriť.



Premiér Igor Matovič v utorok informoval, že budúci pondelok predstaví detailný plán postupného otváranie malých prevádzok. Podľa Matoviča je ešte na úplné uvoľnenie opatrení proti šíreniu nového koronavírusu priskoro a existujú riziká, že sa pandémia vymkne na Slovensku spod kontroly.







Plán na otvorenie prevádzok podľa premiéra pripravia epidemiológovia a nie ekonómovia. Sulík pripomenul, že počty nakazených sú rádovo v desiatkach denne, čo je podľa neho na úrovni štatistickej chyby. "Mali by sme sa pozrieť aj na tie obrovské ekonomické škody, ktoré vzniknú. Dovolím si povedať, že to už epidemiológovia vyhodnotiť nevedia," dodal Sulík