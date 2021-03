R. Sulík: Univerzálny zákon o odškodnení tretíkrát neprešiel vládou

Bratislava 3. marca (TASR) – Reštaurácie, obchody či iné prevádzky, ktoré majú pre vládne nariadenia obmedzené podnikanie, no nemôžu z akýchkoľvek dôvodov čerpať podporu zo štátom nastavených schém, si budú musieť na odškodnenie zatiaľ počkať. Univerzálny zákon o odškodnení síce minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v stredu predložil na rokovaní vlády, no do programu sa nedostal, informoval o tom minister.



Sulík po rokovaní uviedol, že vláda svojimi nariadeniami ženie stovky až tisícky firiem do krachu. "Ja som dnes tretíkrát predložil na vládu univerzálny zákon o odškodnení, aby sme mohli odškodniť aj tých, na ktorých nesedeli doteraz nejaké schémy. Žiaľ, tento zákon vedúci úradu vlády, pán Jakab ani len nepredložil na rokovanie," povedal Sulík.



O zámere predložiť takýto zákon opakovane na rokovanie vlády hovoril Sulík už začiatkom februára na Hodine otázok v Národnej rade SR. Medzitým mal túto normu posúdiť minister financií Eduard Heger (OĽANO). "Urobili sme to, čo bolo v našich silách, aby sme mohli odškodňovať. Opäť raz, dnes tretíkrát, to neprešlo vládou," dodal Sulík.