R. Sulík: Už tento rok vybudujeme dve čerpacie stanice na vodík

Bratislava 25. apríla (TASR) – V roku 2021 by mali v Bratislave a Košiciach postaviť čerpacie stanice na vodík. Na sociálnej sieti to oznámil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Avizoval zároveň, že k prvým dvom čerpacím staniciam v najväčších slovenských mestách by mali pribudnúť ďalšie.



"Celkovo je v pláne štyri až osem vodíkových čerpačiek," informoval Sulík a naznačil, že sieť by mala umožniť autám bezproblémový tranzit medzi východom a západom krajiny. "Súčasné osobné automobily poháňané vodíkom majú dojazd okolo 550 až 650 kilometrov, trasa medzi Bratislavou a Košicami je približne 400 až 450 kilometrov podľa toho, kadiaľ idete," pripomenul Sulík.



Plán s čerpacími stanicami na vodík vníma ako potvrdenie toho, že Slovensko to s "vodíkovou budúcnosťou myslí vážne". "Aby sa to raz stalo realitou, musíme začať už dnes," zdôraznil zároveň minister.



Pripomenul, že národná vodíková stratégia prešla pripomienkami odbornej verejnosti, rezort hospodárstva ich v súčasnosti implementuje. "Keď stratégiu prijmeme, pripravíme akčný plán, od ktorého sa budú odvíjať prvé reálne kroky, ako napríklad spomínané čerpačky," dodal Sulík.



Podľa predloženého návrhu koncepcie národnej vodíkovej stratégie "Pripravení na budúcnosť" by sa spotreba vodíka na Slovensku mohla do roku 2050 zvýšiť na hodnotu 400.000 až 1,47 milióna ton ročne.