Sulík:V konaní proti nadmernému zisku Slovnaftu ma zastavil I. Matovič

Bratislava 6. mája (TASR) - Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) zásadne odmieta, že by Slovnaftu alebo komukoľvek inému chránil zisky. "Naopak, v konaní proti nadmerným ziskom Slovnaftu ho zastavil práve minister financií Igor Matovič (OĽANO)," konštatuje v stanovisku pre médiá strana SaS.



Pripomína, že minister hospodárstva koncom minulého roka predložil na rokovanie vlády nomináciu nového predsedu Protimonopolného úradu (PMÚ). Na novom kandidátovi Matúšovi Medvecovi bola podľa strany v koalícii dohoda, prebehlo riadne výberové konanie vrátane verejného vypočutia a kandidát spĺňa všetky predpoklady.



"Avšak Igor Matovič v januári jeho menovanie zastavil a dodnes neuviedol žiaden dôvod. Dnes, keď je na stole téma vysokých ziskov rafinérie Slovnaft, by bol práve nový predseda PMÚ tým človekom, ktorý by vedel a mohol zakročiť," vyhlásila strana. V stanovisku pripomína, že súčasný predseda PMÚ je ešte nominantom Mostu-Híd z čias predchádzajúcej vlády.



"Je naivné si myslieť, že Slovnaft si sám a dobrovoľne zníži zisky. Na toto slúži PMÚ. Koaličných partnerov som presne pred mesiacom, 6.4., písomne informoval o tom, že by sme úplne zadarmo dokázali docieliť výrazné zníženie ceny nafty (v súčasnosti 1,6 eur/liter), na úkor zisku rafinérie Slovnaft, možno až na úroveň ceny v Maďarsku," vyhlásil Sulík. Podľa vlastných slov ich upozornil na neprimerané zisky Slovnaftu a navrhol riešenie.



Igor Matovič vo štvrtok (5.5.) v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo avizoval, že sa snaží o dohodu so Slovnaftom. Ešte pred dvoma týždňami rokoval s podpredsedom maďarskej vlády Péterom Szijjártóm, ktorého požiadal o intervenciu v spoločnosti MOL, ktorá vlastní slovenský Slovnaft. Na základe toho mal potom hovoriť aj so šéfom Slovnaftu Oszkárom Világim.



"Rokujem o tom, že nechceme, aby si Slovnaft užíval lacnú ruskú ropu a predával nám… O tejto veci so Slovnaftom rokujem. Nepotrebujem o tom kvíkať do médií vopred, ale už dnes viem, že máme predrokovanú dosť zásadnú dohodu, ktorá, myslím si, bude výhodná pre ľudí na Slovensku," vyhlásil Matovič s tým, že bližšie informácie verejne oznámi, keď bude dohoda hotová.