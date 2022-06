R. Sulík: V Zelenej domácnostiam sú registrácie na 2/3 balíka financií

Bratislava 15. júna (TASR) – Od pondelkového (13.6.) spustenia registrácií záujemcov o podporu nákupu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) z programu Zelená domácnostiam eviduje ministerstvo hospodárstva (MH) požiadavky na približne dve tretiny z financií z celkového balíka 30 miliónov eur. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Registrácie však neznamenajú nárok na čerpanie podpory. Nárok na dotácie za stanovených podmienok budú mať majitelia rodinných domov až po zaslaní zmluvy s dodávateľom.



"Nebolo to tak, že pomoc bola za 11 minút minutá, je to tak, že sa môžete prihlásiť teraz, zajtra aj budúci týždeň," povedal Sulík. "Hlavne rozhoduje zmluva s dodávateľom," pripomenul minister. Situácia na trhu s dodávkami a montážou tepelných čerpadiel je podľa neho napätá, nakoľko firmy majú zákazky až do konca roka. Na Slovensku je okolo 240 firiem, ktoré majú na montáž tepelných čerpadiel všetky potrebné certifikáty.



Sulík odmietol úvahy o možnom zvýšení podpory. Tá je napríklad pri tepelných čerpadlách ohraničená sumou maximálne 3400 eur. Na takýto krok podľa ministra nie je dôvod, nakoľko dostatočný záujem je aj pri aktuálnej výške dotácií. Ministerstvo chce k rýchlejšiemu zavádzaniu OZE prispieť napríklad vyšším počtom školení pre dodávateľské firmy, čím by sa zvýšil ich počet na trhu. K rozvoju inštalácie tepelných čerpadiel by podľa ministra mala prispieť aj investičná pomoc pre spoločnosť Vaillant, ktorá ich bude na Slovensku vyrábať.