R. Sulík: Zverejnené video je z konca EXPA, oslávili sme jeho priebeh

Bratislava 16. mája (TASR) - Exminister hospodárstva Richard Sulík odmietol obvinenie z nehospodárneho nakladania s majetkom štátu na svetovej výstave EXPO v Dubaji. Na utorkovej tlačovej konferencii tak reagoval na video zverejnené opozičnou stranou Smer-SD, na ktorom vyzýva prítomných, aby "vypili bar" v reštaurácii slovenského pavilónu. Podľa Sulíka išlo o záverečný deň po zatvorení brán výstavy a oslavu úspešného priebehu EXPO Dubaj.



"Áno, bola tam oslava, bol to posledný deň EXPO," uviedol Sulík. Zúčastnilo sa na nej podľa exministra približne 30 hostesiek a členov realizačného tímu po 182 dňoch výstavy. Všetkých som pozval na drink," dodal. Výzva na vypitie baru podľa Sulíka súvisí s reštrikciami pri dovoze a vývoze alkoholu do Spojených arabských emirátov, pričom nemalo ísť o veľké množstvo liehovín. Účasť rodiny Geissenovcov na tejto oslave odôvodnil Sulík tým, že práve išla okolo.



Prípadné nezrovnalosti v účtovníctve súvisiace s EXPO Dubaj, na ktoré upozornil Sulíkov nástupca Karel Hirman, majú podľa šéfa liberálov riešiť účtovníci. Sulík zdôraznil, že počas výstavy si svoje účty platil. Dôležité podľa exministra je, že rozpočet výstavy bol dodržaný.



Napriek tomu, že príprava slovenskej účasti na výstave bola podľa Sulíka pri jeho nástupe do funkcie zanedbaná, podarilo sa v krátkom čase dohodnúť priestory aj exponáty a počas pol roka zorganizovať 550 obchodných stretnutí a 11 podnikateľských misií.