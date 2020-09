Sulík: Vyberáme z piatich lokalít vhodných na strategický priemysel

Bratislava 10. septembra (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v súčasnosti rokuje so zástupcami samospráv o možnom umiestnení štátneho strategického priemyselného parku, ktorý by v budúcnosti mohlo ponúknuť veľkým zahraničným investorom. Všetky lokality sú v najmenej rozvinutých okresoch, z toho štyri na východnom a jedna na strednom Slovensku. Povedal to vo štvrtkovom brífingu venovanému správcom priemyselných parkov MH Invest a MH Invest II minister hospodárstva Richard Sulík.



„Tam, kde nám budú vedieť poskytnúť dobré podmienky, spoluprácu, ústretovosť, tak tam pôjdeme," uviedol Sulík. Minister spresnil, že okrem obce Haniska ide napríklad o lokalitu v obci Valaliky či v blízkosti košického US Steel. „V nejakej fáze sa rozhodneme, aby sme mali jeden park pripravený doslova na kľúč. Príde investor a môže začať stavať," povedal Sulík.



Slovensko má v súčasnosti iba jeden strategický priemyselný park v Nitre, v ktorom sídli automobilka Jaguar Land Rover. Boris Kačáni, konateľ spoločnosti MH Invest, ktorá má park na starosti, informoval o zefektívnení prevádzky a úsporách v spoločnosti. MH Investu sa podarilo vysúťažením novej právnickej kancelárie a ďalšími opatreniami ušetriť prostriedky v ročnej výške 250 000 eur. Financie firma ušetrila aj znížením počtu zamestnancov a zrušením externej firmy na komunikáciu s médiami.



Ďalšie priemyselné parky podporené ministerstvom hospodárstva má na starosti druhá štátna eseročka MH Invest II. Jej konateľ Ladislav Matejka pripomenul, že existuje aj tretia štátna firma, ktorá mala riadiť bývalý strategický priemyselný park Haniska. V tom mala záujem podnikať automobilka BMW. Spoločnosť InvEast SK podľa Matejku stratila opodstatnenie, keďže nemecká automobilka sa rozhodla investovať v Maďarsku. Firma bude zrušená zlúčením s MH Invest 2.



Budúcnosť priemyselného parku Haniska je však podľa Sulíka nejasná. „Mal som stretnutie s občanmi v obci Haniska, ktorí si myslia, že naďalej bude stúpať ich životná úroveň, ak tam budú mať naďalej polia. V poriadku. Hneď oproti je obec Valaliky, ktorej samospráva to vidí úplne inak, a napríklad s ňou budeme spoluprácu rozvíjať," dodal Sulík.