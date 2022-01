R. Sulík: Vyhlasujeme architektonickú súťaž na obnovu kúpeľov Sliač

Bratislava 14. januára (TASR) – Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v piatok oznámil vyhlásenie architektonickej súťaže na obnovu kúpeľov Sliač. Rekonštrukcia bude financovaná postupne z prostriedkov, ktoré zarobí spoločnosť MH Manažment. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii.



"Budeme kúpele Sliač rekonštruovať postupne vždy, keď budeme mať k dispozícii finančné prostriedky, ale najprv chceme mať akýsi 'masterplan', aby to nebolo 'skade ruka, skade noha'. Naopak, aby to bolo všetko súčasťou jedného veľkého pekného celku," ozrejmil Sulík.



Množstvo budov v areáli sú podľa riaditeľa spoločnosti Kúpele Sliač Martina Beňucha národné kultúrne pamiatky vrátane samotného parku. "Stav mnohých budov, ktoré už dnes nie sú v prevádzke, je naozaj kritický," skonštatoval.



V rámci obnovy sa plánuje rekonštrukcia všetkých budov kúpeľov. "Plánujeme tú rekonštrukciu aj etapizáciu pripraviť tak, aby ideálne ani jeden deň neboli zatvorené a neprístupné klientom," dodal Beňuch. Cieľom je zvýšiť lôžkovú kapacitu kúpeľov z terajších 350 na 1100 až 1200 lôžok, čo so sebou prináša aj potrebu 200 až 300 pracovných miest.



Priblížil, že ide o dvojetapovú súťaž návrhov, pričom lehota na predkladanie súťažných návrhov v prvej etape uplynie 5. apríla tohto roku a v prípade druhej etapy to bude 28. júna. Vyhodnotenie súťaže v druhej etape má byť 8. júla. Príprava súťaže podľa jeho slov pozostávala aj z vytvorenia odbornej poroty. Dodal, že informácie o súťaži sú zverejnené aj na stránke novysliac.sk.



Víťaz súťaže podľa Beňucha dostane zadanie na dopracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie areálu a budov vo výške 135.000 eur bez DPH a spracovanie územného plánu zóny vo výške 25.000 eur. Celková výška nákladov a predpokladaná hodnota zákazky by mala dosiahnuť 810.000 eur. Táto suma predstavuje náklad na projektovanie, nie na rekonštrukciu. "Rekonštrukcia sa plánuje v desiatkach miliónov eur," podotkol.



Beňuch poukázal na to, že Sliač je vyhľadávanou lokalitou aj v rámci systému verejného zdravotníctva, ľudia tam chodia najmä za liečbou srdcovocievnych ochorení a pohybového aparátu. Jedinečnosť kúpeľov Sliač je podľa neho aj v tom, že liečivá voda, ktorá sa tam vyskytuje, je už len na dvoch iných miestach vo svete.