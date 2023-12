R. Sulík: Vymenovanie Jozefa Holjenčíka za predsedu ÚRSO je škandál

Bratislava 6. decembra (TASR) - Vymenovanie Jozefa Holjenčíka za predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) je škandalózne, a to nielen pre jeho blízky vzťah s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), ale aj pre kauzy, ktoré v roku 2018 predchádzali jeho odstúpeniu. Uviedol to predseda opozičnej SaS Richard Sulík.



"Tzv. ističová kauza, pre ktorú musel Robert Fico trhať faktúry za elektrinu, je len špičkou ľadovca. V roku 2017 zas bola zverejnená nahrávka, na ktorej radil vodárenským spoločnostiam, ako je možné na úkor ľudí a nimi platených cien za vodu umelo navýšiť vstupy do cenovej regulácie," uviedol Sulík.



Holjenčík tiež podľa opozičnej SaS pomáhal Ficovi, aby sa počas predvolebnej kampane mohol "chváliť stabilnými cenami energií". Zároveň má byť bývalý predseda Andrej Juris nahradený človekom, ktorý zákony porušoval. Odvolanie Jurisa bolo podľa nich iba snahou Fica o ovládnutie regulačného úradu.



Vláda oznámila zastropovanie kompenzácií cien energií pre budúci rok. SaS poukázala aj na to, že si takto kabinet urobil z energetickej krízy politickú kampaň. Prezentované riešenia sú totiž len skopírované od predošlej vlády.



"Zdanlivo ide o dobrú správu, no vláda sa rozhodla riešiť kompenzácie bagrom a chce ich rozhadzovať plošne. Nedočkali sme sa ani zmienky o odporúčaní šetriť energiami či o schéme, ktorá by to mohla zabezpečiť," dodal expert SaS pre energetiku Karol Galek.



Vláda v stredu vymenovala nového predsedu ÚRSO. Stal sa ním opätovne Holjenčík, ktorý úrad viedol od roku 2007 do 2017. Bol predsedom Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu ÚRSO od mája 2007 do novembra 2012. Následne sa v roku 2012 opätovne stal predsedom ÚRSO a tiež predsedom Regulačnej rady, v ktorých pôsobil do februára 2017.