Sulík: Výstavbu nového jadrového zdroja Slovensko zatiaľ nepripravuje

Bratislava 1. januára (TASR) – I keď sa na Slovensku o výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach hovorí už celé desaťročie, v najbližšom období niekoľkých rokov bude tento projekt aj naďalej pozastavený. Najskôr je treba dokončiť rozostavané dva bloky v Mochovciach, uviedol pre TASR minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



"Najprv dokončíme a spustíme to, čo tu máme, to znamená Mochovce 3 a Mochovce 4. Potom nám tu bude bežať šesť reaktorov, čo nás bude radiť k jadrovým veľmociam," zdôraznil Sulík. Ďalšou úlohou v jadrových zariadeniach je podľa ministra dokončenie likvidácie havarovanej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach.



Minister upozornil, že Slovensko v tomto roku prijalo novelu atómového zákona, ktorá v budúcnosti výstavbu ďalšieho zdroja umožňuje. "Ak bude taká potreba, budú na to vytvorené podmienky," dodal minister, podľa ktorého bude mať Slovensko pri súčasnej prevádzke šiestich jadrových blokov elektriny dostatok.



Výstavbu nových jadrových blokov plánuje Francúzsko, ale napríklad aj Poľsko či Česko. Na Slovensku mala nový zdroj vybudovať pološtátna Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS). Tá však v súčasnosti plánuje na pozemkoch vyčlenených na stavbu nového bloku najväčšiu fotovoltickú elektráreň na Slovensku a tiež elektrolytickú výrobu vodíka.