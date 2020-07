Sulík za 100 dní práce na rezorte hospodárstva vyzdvihol aj Lex koronu

Bratislava 2. júla (TASR) – Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) považuje za najväčšie úspechy svojho rezortu počas prvých 100 dní vlády kabinetu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) najmä prijatie zákona na zlepšenie podnikateľského prostredia (Lex korona), zavedenie dotácií na nájomné podnikateľom, ktorí museli zatvoriť svoje prenajaté priestory pre pandémiu ochorenia COVID-19, ale aj personálne zmeny na dôležitých úradoch, či investičné stimuly podnikom v menej rozvinutých regiónoch. Vyplýva to z odpočtu práce ministerstva, ktoré rezort zverejnil na sociálnej sieti.



Z balíka opatrení na pomoc ekonomike počas krízy spôsobenej šírením nového koronavírusu Sulík vyzdvihol aj pomoc pre cestovné kancelárie a ich klientov a presun nevyužitých financií z eurofondov cez Slovak Investment Holding ako záruku na zvýhodnené preklenovacie úvery pre zamestnávateľov.



Medzi deväť bodov odpočtu práce ministerstva za prvých sto dní pôsobenia Richarda Sulíka sa dostali aj personálne zmeny na poste predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Po odvolaní bývalého šéfa SŠHR Kajetána Kičuru minister hospodárstva na tento post dosadil svojho poradcu a experta liberálov na eurofondy Jána Rudolfa.



Vláda na návrh šéfa rezortu hospodárstva odvolala aj predsedu ÚRSO Ľubomíra Jahnátka. Jeho nástupca, ktorý by mal vzísť z prebiehajúceho výberového konania, zatiaľ nie je známy. Podľa rezortu ide o transparentný výber nad rámec zákona. Uchádzači o tento post totiž absolvovali verejné vypočutie a minister by mal víťaza určiť na základe rozhodnutia výberovej komisie.



Minister pridal medzi svoje úspechy aj rokovanie so zahraničnými partnermi z Rakúska, Česka a Maďarska a presadzovanie rýchlejšieho uvoľňovania opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Práve Sulíkov tlak na rýchlejšie otváranie štátom zatvorených prevádzok vyvolával pnutie vo vládnej koalícii a odmietavé reakcie premiéra Igora Matoviča. Po zrušení väčšiny obmedzení sa komunikácia medzi koaličnými spojencami normalizovala.