R. Sulík: Záhradkárske potreby by sa mali otvoriť

Bratislava 5. februára (TASR) - Záhradkárske potreby by sa mali otvoriť. Uviedol to vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) na sociálnej sieti po piatkovom online zasadnutí vlády.



"Prešlo nám otvorenie záhradkárskych potrieb! Práve sme skončili rokovanie vlády, kde sa prijali nové opatrenia v boji s 'hnusobou'," napísal Sulík a pripomenul, že už v minulosti koaličná strana SaS avizovala, že nepodporí ďalšie celoslovenské testovanie, a toto slovo dodržala. Keďže sa koaličnej strane nepodarilo okrem otvorenia záhradkárstiev presadiť nič iné, za opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním minister Sulík so šéfom rezortu diplomacie Ivanom Korčokom (nominant SaS) nezahlasovali.



"Testovať je potrebné v ohniskách. Avšak tie ohniská sú definované tak široko, že aj tak sa bude testovať cca trištvrte Slovenska," podotkol vicepremiér.