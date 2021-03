R. Sulík zhodnotil ročné pôsobenie na rezorte hospodárstva

Bratislava 23. marca (TASR) – Finančná pomoc podnikateľom počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19, dokončenie národnej vodíkovej stratégie, rozvoj priemyselných parkov a regulácia byrokracie. To sú najväčšie úspechy ročného pôsobenia nového vedenia Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol odchádzajúci minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).







"Bol to úžasný, zaujímavý rok. Neskromne môžem povedať, že máme sa čím pochváliť," zhodnotil svoje pôsobenie v rezorte Sulík po tom, ako sa ministerského postu pre vládnu krízu vzdal. Bývalý šéf rezortu pripomenul, že MH preplatilo celkovou sumou vo výške 60 miliónov eur časť prenájmov približne pre 40.000 podnikateľov, vyplatilo aj pomoc pre nepravidelných autobusových dopravcov a uvoľnilo peniaze na úvery s antikorona zárukou. Zatiaľ však chýba univerzálny odškodňovací zákon, ktorý rezort neúspešne niekoľkokrát predložil na rokovaní vlády.



Za úspech Sulík považuje aj investície do priemyselných parkov, no najmä začatie prípravy výstavby veľkého priemyselného parku v Rimavskej Sobote. Zmena nastala aj v investičných stimuloch, kde MH podporilo súkromné investície iba v okresoch s najvyššou nezamestnanosťou. Zásadným bolo podľa Sulíka prijatie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a príprava druhého balíka podnikateľského kilečka.







Štátny tajomník MH Ján Oravec dodal, že prvý balík 115 opatrení podnikateľského kilečka už bol zrealizovaný a zo 469 opatrení druhého balíka je už uskutočnených ďalších 30. "To, čo považujem za rovnako dôležité, je, aby sme podnikateľské prostredie chránili systémovými opatreniami," povedal Oravec. Rezort preto pripravil aktualizáciu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, podľa ktorej by mal štát za každú zavedenú reguláciu zrušiť inú. Rokovanie o tomto materiáli bolo na vláde opakovane prerušené.



V sektore energetiky rezort hospodárstva počas vedenia Sulíkom začal venovať zvýšenú pozornosť dostavbe jadrovej elektrárne v Mochovciach, ktorej dokončenie sa opakovane predlžovalo a náklady na výstavbu sa oproti pôvodnému rozpočtu zdvojnásobili. Štátny tajomník rezortu Karol Galek označil Mochovce za kostlivca v skrini, no dodal, že na jeseň by mohol byť 3. blok elektrárne spustený. Rezort sa čiastočne vyrovnal aj s historickým dlhom štátu za elektrickú energiu voči distribučným spoločnostiam a v najbližšom čase by mal podľa Galeka oznámiť zrušenie stop stavu na pripájanie nových obnoviteľných zdrojov energie.