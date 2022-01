R. Sulík: Ziegler hľadá riešenie, ako neohroziť miestne píly v regióne

Bratislava 14. januára (TASR) – Spracovateľ dreva Ziegler, ktorý by mal prísť do pripravovaného priemyselného parku v Rimavskej Sobote, hľadá riešenie, ako neohroziť miestne píly. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorý nevylúčil, že by priemyselný park mohol byť už tento rok zaplnený investormi.



Ziegler podľa Sulíka veľmi citlivo vníma obavy lokálnych píl. Priblížil, že diskutujú o tom, že by sa zamerali najmä na spracovanie reziva, nie na rezanie pňov. "Spoločnosť Ziegler má v pláne robiť aj iné aktivity až po produkciu drevených domov a tam už nie je taká ohrozujúca konkurencia," skonštatoval minister.



Je presvedčený, že priemyselný park sa bude stavať. "Keď motyka vystrelí, tak sa môže stať, že ten priemyselný park bude tento rok zaplnený investormi," naznačil Sulík s tým, že je v rozhovoroch aj s ďalším investormi.



Zároveň podotkol, že stále nie je schválená zmena územného plánu. Primátor mesta ho však podľa jeho slov uistil, že by sa tak malo stať na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Nepochybuje o vôli mesta mať priemyselný park, lebo to prinesie pracovné miesta.