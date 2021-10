R. Sulík: SR, Maďarsko, ČR či Rakúsko sú si navzájom najmä konkurentmi

Štrbské Pleso 8. októbra (TASR) – Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) by neskúšal zavádzať rovnaké regulácie naprieč viacerými krajinami, pretože to zabije konkurencieschopnosť jednotlivých štátov. Povedal to v diskusnom paneli počas tohtoročného Tatra Summitu.



Nadväzoval tak na svojho predrečníka, predsedu predstavenstva organizácie Globsec Wilhelma Molterera, ktorý si myslí, že stredná Európa potrebuje funkčný ekosystém pre inovácie. Problémom podľa neho je práve to, že podnikateľské prostredie, respektíve pravidlá pre podnikateľov, tvoria jednotlivé vlády a sú teda rozdielne v každej krajine. Nápomocné podľa neho môže byť vytvorenie originálnej platformy, ekosystému.



Sulík s ním nesúhlasil a zdôraznil, že napríklad Slovensko, Maďarsko, Česko či Rakúsko sú síce malé krajiny, ale sú si navzájom najmä konkurentmi. "Nielen v produktoch či cenách, ale aj v pravidlách, ktoré prichádzajú od vlád," povedal Sulík. Dodal, že ak si voliči zvolia dobrú vládu, pravidlá v krajine tak môžu byť lepšie než v iných, čo jej prináša konkurenčnú výhodu.



Vicepremiér vo svojom príspevku spomenul, že Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pod jeho vedením už dávnejšie prinieslo svoje "kilečko" so 114 malými, ale konkrétnymi zmenami, ktoré zlepšujú podnikateľské prostredie. "Tento rok pokračujeme a máme 469 rozličných malých vylepšení. Je veľmi zložité ich zozbierať, dozvedieť sa o nich," poznamenal minister.



Dodal, že nerobí veľký rozdiel medzi inovatívnymi spoločnosťami a bežnými podnikateľmi, štát sa snaží vytvárať univerzálne vylepšenia.



Na diskusii sa zúčastnil aj výkonný riaditeľ technologickej spoločnosti EPAM Systems Arkadiy Dobkin z Filadelfie. Vyzdvihol dôležitosť inovácií, avšak aj potrebu štátu udržať v krajine talentovaných ľudí. "Všetko je to o talente," poznamenal a dodal, že preto je dôležitá aj transformácia systému vzdelávania.