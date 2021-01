R. Sunak: Situácia britskej ekonomiky sa ešte zhorší

Londýn 11. januára (TASR) - Britský minister financií Rishi Sunak varoval, že situácia britskej ekonomiky sa ešte zhorší, než sa postupne začne zlepšovať. Dôvodom je tretí lockdown, o ktorom vláda rozhodla po tom, ako sa epidemiologická situácia výrazne zhoršila.



Podľa Sunaka sú nové opatrenia nevyhnutné, zároveň sa však výrazne odrazia na ďalšom vývoji ekonomiky. "Musíme počítať s tým, že ekonomická situácia sa ešte zhorší, než sa začne zlepšovať," povedal Sunak v pondelok na pôde britského parlamentu.



Očakáva sa, že britská ekonomika opätovne skĺzne do recesie. S poklesom sa počíta ako vo 4. kvartáli minulého roka, tak aj v prvom kvartáli tohto roka. To by znamenalo technickú recesiu, ktorá je charakterizovaná ako medzikvartálny pokles dva štvrťroky po sebe.



Sunak zároveň naznačil, že pred predložením návrhu rozpočtu na ďalší rok, k čomu dôjde 3. marca, neplánuje vláda poskytnúť žiadnu ďalšiu finančnú pomoc. Tú poslednú oznámila minulý týždeň, a to na pomoc firmám poškodeným pandémiou nového koronavírusu. Hodnota podpory predstavuje 4,6 miliardy libier (5,10 miliardy eur).



(1 EUR = 0,90235 GBP)