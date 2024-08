R. Takáč: Agrorezort dofinancuje staršie eurofondové projektové výzvy

Bratislava 5. augusta (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa rozhodlo dofinancovať staršie projektové výzvy číslo 52 a 65 a vyhlási aj tzv. technickú výzvu, aby zabránilo prepadnutiu eurofondových prostriedkov pre slabé čerpanie v uplynulých rokoch. Informoval o tom na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) za účasti zástupcov agrosektora. Tento rok treba podľa Takáča vyčerpať na projektových eurofondových výzvach asi 300 miliónov eur, ak sa nevyčerpajú, tak prepadnú.







"Dofinancovaním výzvy 52 a 65 a novou technickou výzvou pre špeciálnu živočíšnu a rastlinnú výrobu budeme vedieť podporiť sektor tak, ako stále hovoríme. Nebudeme na MPRV podporovať poľnohospodárov, ktorí majú tisícky hektárov a pestujú tri plodiny. My chceme podporovať poľnohospodárov, ktorí majú síce tisícky hektárov, ale venujú sa špeciálnej živočíšnej alebo špeciálnej rastlinnej výrobe," spresnil Takáč.



"Výzvu číslo 65 dofinancujeme ďalšími asi 78 miliónmi eur, bude teda uspokojených viacej reálnych projektov. Výzvu číslo 52 dofinancujeme sumou 49 miliónov eur," spresnil. V septembri bude podľa neho vypísaná ďalšia, tzv. technická výzva, ktorá bude určená pre špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu, v sume 50 miliónov eur. "Bude to čisto katalógová výzva," upozornil minister pôdohospodárstva.







"Bohužiaľ sme zdedili stav, ktorý je alarmujúci. Zdedili sme množstvo výziev, ktoré boli vyhlásené, ale rok či dva roky sa s nimi nič nedialo," doplnil agrominister. V roku 2021 sa v tzv. druhom pilieri podľa jeho slov vyčerpalo len asi 45 miliónov eur, v roku 2022 to bolo asi 39 miliónov eur. V roku 2023 sa čerpalo 64 miliónov eur. "Momentálne, v roku 2024, na konci júna, je čerpanie na úrovni približne 53 miliónov eur," dodal Takáč.