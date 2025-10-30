Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. október 2025Meniny má Šimon a Simona
< sekcia Ekonomika

R. Takáč: Agrorezort má najlepšie výsledky za 20 rokov

.
Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Foto: TASR - Roman Hanc

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. októbra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR má v súčasnom volebnom období za sebou najúspešnejšie výsledky za uplynulých 20 rokov. Týka sa to podporených projektov, administrácie žiadostí, štátnej pomoci pre sektor pôdohospodárstva, schválených právnych aktov na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF), či ukončených pozemkových úprav. Uviedol to vo štvrtok pri odpočte práce a výsledkov agrorezortu za uplynulé dva roky minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).





UPOZORNENIE:

Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR