R. Takáč: Agrorezort má najlepšie výsledky za 20 rokov
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR má v súčasnom volebnom období za sebou najúspešnejšie výsledky za uplynulých 20 rokov. Týka sa to podporených projektov, administrácie žiadostí, štátnej pomoci pre sektor pôdohospodárstva, schválených právnych aktov na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF), či ukončených pozemkových úprav. Uviedol to vo štvrtok pri odpočte práce a výsledkov agrorezortu za uplynulé dva roky minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
