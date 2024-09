R. Takáč: Poľnohospodári môžu žiadať o dotácie z eurofondov

Bratislava 3. septembra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spolu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) a so združeniami zastupujúcimi farmárov vyzvali poľnohospodárov, aby žiadali o preplatenie svojich projektov z eurofondov. V tomto roku treba dočerpať ešte približne 267 miliónov eur z eurofondových výziev, v budúcom roku približne 300 miliónov eur. Ak sa peniaze nepodarí vyčerpať, prepadnú. V utorok o tom informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).



"Dohodli sme sa, že spravíme spoločnú výzvu, aby sme vyzvali celý sektor od potravinárov, poľnohospodárov, lesníkov, obce, mestá a všetkých dotknutých, ktorí sú v tom balíku vyše 600 miliónov eur, aby aj oni dali ruku k dielu, aby boli efektívni a dávali žiadosti o platby, aby to nenechávali na poslednú chvíľu," uviedol Takáč.



Na zrýchlenie čerpania rezort pripravil niekoľko opatrení od zvýšenia pracovníkov cez zefektívnenie procesov vyhodnocovania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky až po zníženie byrokracie. Takáč pripomenul, že rezort zaviedol malé investície do 100.000 eur, znížil počet kontrol zo 100 % na 5 %, doplnil finančné prostriedky do jednotlivých výziev či zaviedol zálohové platby.



Podľa generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka spravili všetky možné systémové opatrenia na to, aby sa zrýchlilo čerpanie z programu rozvoja vidieka. Potrebujú však aj súčinnosť prijímateľov týchto dotácií.



Doplnil, že pri žiadostiach o platby sa stretávajú s chýbajúcimi povinnými prílohami, žiadatelia neplnia podmienky či robia zmeny v projektoch, o ktorých včas neinformujú. "Toto sú všetko veci, ktoré nás limitujú pri dosiahnutí spoločného cieľa, a to je zvýšenie čerpania. Je potrebné si uvedomiť, že finančné prostriedky, ktoré sú určené pre roky 2024 a 2025, v prípade, že ich nevyčerpáme, Slovensko o ne príde," upozornil Čepko.



Združenia zastupujúce potravinárov, farmárov a poľnohospodárov v utorok deklarovali snahu apelovať na prijímateľov týchto dotácií, aby žiadali o platby na svoje projekty. Zhodli sa však, že často ich v žiadostiach o nenávratné finančné prostriedky brzdili zdĺhavé administratívne procesy a byrokracia.



Takáč v auguste upozornil, že stav v čerpaní eurofondov z minulých výziev je alarmujúci. V roku 2021 sa podľa neho vyčerpalo len približne 45 miliónov eur, o rok neskôr asi 39 miliónov eur. Vlani bolo čerpanie na úrovni 64 miliónov eur a v tomto roku, do konca augusta, to bolo 69,5 milióna eur.