R. Takáč chce sprehľadniť označovanie pôvodu potravín, najmä hydiny
Podľa slov ministra sú v súčasnosti informácie pre spotrebiteľov často nedostatočne viditeľné.
Autor TASR
Topoľčany 30. marca (TASR) - Minister pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR Richard Takáč (Smer-SD) otvoril tému označovania pôvodu potravín, najmä hydiny. Počas návštevy v spoločnosti Hyza v Topoľčanoch skonštatoval, že chce iniciovať legislatívne zmeny týkajúce sa výraznejšieho a zrozumiteľnejšieho označovania pôvodu výrobku na obale. Jeho zámer však naráža na postoj Európskej komisie, ktorá má podľa slov Takáča k problému iný postoj.
Podľa slov ministra sú v súčasnosti informácie pre spotrebiteľov často nedostatočne viditeľné. „Zo zákona, z hľadiska európskej legislatívy, je povinnosť zverejniť, kde bolo napríklad kurča chované, porazené a spracované. Veľakrát to však nachádzame na zadnej strane, ktorú nikto nečíta, maličkými písmenkami. Tieto informácie by mali byť na prednej strane a dostatočne čitateľné. Spotrebiteľ má právo vedieť, odkiaľ výrobok pochádza. A je na ňom, aby sa rozhodol, či chce kurča z Ukrajiny, z Poľska alebo z nejakých iných tretích krajín alebo či chce kurča zo Slovenska,“ povedal Takáč.
Minister zároveň upozornil aj na problém tzv. prebaľovania mäsa zo zahraničia. To síce je označené v súlade s legislatívou, no môže spotrebiteľa zavádzať. „Tento problém tu je roky. Mäso príde z iných krajín, zabalí sa do slovenského obalu s logom slovenskej firmy. Niekde vzadu aj má napísané maličkými písmenami, odkiaľ to pochádza, no spotrebiteľ si to neprečíta, lebo on to neštuduje tými maličkými písmenami na druhej strane. Firma, ktorá to niekde nakúpi a na Slovensku prebalí, v zásade dodržuje literu zákona, no je to klamanie spotrebiteľa,“ domnieva sa Takáč.
