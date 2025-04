VIDEO: R. Takáč: Drobnochovatelia dostanú odškodnenie tento týždeň

Bratislava 7. apríla (TASR) - Drobnochovatelia, ktorých zvieratá museli byť zlikvidované pre nákazu slintačky a krívačky (SLAK), by mali dostať odškodnenie tento týždeň. Uviedol to po pondelňajšom rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Sumu nespresnil, mala by však byť taká, aby za ňu mohli malí chovatelia nadobudnúť nový chov.



„Drobnochovatelia už budú v priebehu tohto týždňa dostávať finančné prostriedky na účet. Osobne som v piatok (4. 4.) podpisoval asi 31 zmlúv drobnochovateľov z lokality Dunajská Streda,“ spresnil. Veľkochovy budú odškodňované podľa jeho slov neskôr.







Odškodnenie bude podľa Takáča financované zo štátneho rozpočtu, z kapitoly ministerstva pôdohospodárstva. „Máme určité finančné zdroje, ktoré sú určené na štátne schémy pomoci,“ poznamenal.



Výška odškodnenia je podľa Takáča stanovená tak, aby drobnochovateľ mohol kúpiť chov, ktorý mu bol úradmi zlikvidovaný. „V zásade ten, komu boli usmrtené hospodárske zvieratá, si bude môcť za tie peniaze kúpiť presne tie isté zvieratá,“ doplnil.



Agrominister opätovne vyzval, aby si drobnochovatelia legalizovali tzv. čierne chovy do 9. apríla. „Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR vydal opatrenie, že do stredy (9. 4.) majú možnosť si zaregistrovať čierne chovy drobnochovatelia na celom Slovensku. Vyzývam teda každého, kto má takýto čierny chov, aby ho cez regionálnu veterinárnu a potravinovú správu nahlásil,“ dodal Takáč.