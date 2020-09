Takáč: Európska komisia neukladá agrorezortu zvyšovať nájmy za pôdu

Bratislava 10. septembra (TASR) – Európska komisia neukladá ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) zvyšovať cez Slovenský pozemkový fond (SPF) ceny nájomného za poľnohospodársku pôdu v SR. Uviedol to na tlačovej besede podpredseda opozičného Smeru–SD a člen Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Richard Takáč po štvrtkovom zasadaní agrovýboru.



„V liste, na ktorý sa odvoláva MPRV SR a ktorý nám zaslala ani nie Európska komisia, ale DG AGRI - generálne riaditeľstvo v Bruseli pre poľnohospodárstvo, sa neukladá povinnosť zvyšovania nájomného, ale len sa DG pýta na túto oblasť. Ide len o určité informácie, ktoré Brusel požadoval ohľadom nájmu štátnej pôdy na Slovensku. Tento list je datovaný do roku 2018. Podľa mojich informácií však ešte ani neprišlo k odpovedi (odosielateľovi) na list," spresnil Takáč.



SPF mu predmetný list podľa jeho slov poskytol zároveň so stanoviskom, že EK neukladala povinnosť zvyšovať nájomné za pôdu, ani nič neprikazuje.



„Je pre mňa preto zarážajúce, keď som si vypočul diskusiu ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽANO) s predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emilom Machom, v ktorej sa minister minimálne dvakrát vyjadril, že povinnosť zvýšiť nájom mu ukladá zákon, ako aj EK," upozornil.



Poznamenal, že v roku pandémie miliónmi a miliardami pomáhajú vlády štátov poľnohospodárom. „U nás na Slovensku to tak nie je. Je to skôr opačne, zvyšujeme im nájomné. Minister pôdohospodárstva by nemal farmárom zvyšovať nájomné, najmä nie formou tzv. obvyklej ceny za nájom, ale cez jej bonitu," podčiarkol Takáč.



Podľa jeho slov je však potrebné otvoriť diskusiu o úprave výšky nájmov tak, aby sa do nájomných vzťahov vniesla spravodlivosť a rovnoprávnosť.



Informoval zároveň, že na budúce rokovanie pôdohospodárskeho výboru NR SR bude pozvaná aj generálna riaditeľka SPF Gabriela Bartošová, aby podala členom výboru nejaké informácie a vysvetlenia, najmä ohľadom zmeny organizačnej štruktúry fondu.



Opozičný poslanec doplnil, že MPRV prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry vypísalo tzv. COVID výzvu určenú pre poľnohospodárov a malé a stredné firmy v potravinárstve, ktorá by mala pomôcť podnikom postihnutým pandémiou nového koronavírusu.



„Je však pre mňa veľmi zarážajúce, že v spomínanej výzve nemajú možnosť uchádzať sa o pomoc pekári, ktorí v čase COVID-u denne zabezpečovali pre obyvateľov pečivo a chlieb," dodal.