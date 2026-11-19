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R. Takáč: Farmári dostanú 35 mil. eur na škody po suchu
Doplnil, že na objemové krmoviny pôjde z 35-miliónového balíka 14.832.951 eur a na podporné plodiny podľa počtu hektárov ide 20.167.049 eur.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 19. novembra (TASR) - Slovenskí poľnohospodári dostanú zo štátneho rozpočtu SR podporu vo výške 35 miliónov eur na kompenzáciu škôd spôsobených suchom. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Výzva je otvorená od štvrtka a uzatvorená bude 4. decembra 2026.
„Cieľom štátnej pomoci je kompenzácia straty príjmov a zmiernenie dôsledkov sucha v rastlinnej a živočíšnej výrobe, ako aj náhrada škôd pri produkcii vybraných krmovín a kukurice,“ spresnil agrominister.
Oprávnenými žiadateľmi sú podľa neho mikro, malé, stredné a veľké podniky pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe - v živočíšnej výrobe chovatelia hovädzieho dobytka, oviec a kôz a v rastlinnej výrobe pestovatelia jednoročných, viacročných krmovín a kukurice.
Priblížil, že podmienkami oprávnenosti žiadateľov je chov dobytka, oviec a kôz (minimálne jedna dobytčia jednotka evidovaná v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat k 31. augustu 2026) a podaná žiadosť o priame platby na plochu na oprávnené plodiny v kampani 2026 na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
Doplnil, že na objemové krmoviny pôjde z 35-miliónového balíka 14.832.951 eur a na podporné plodiny podľa počtu hektárov ide 20.167.049 eur.
Upozornil, že pri poskytovaní podpory sa zohľadní intenzita sucha v štyroch kategóriách. Intenzita pomoci dosiahne 100 % v prípade viac ako 70 dní extrémneho sucha, intenzita pomoci 70 % bude, ak sucho trvalo 40 až 70 dní. Intenzita pomoci bude 35 % v prípade trvania sucha 25 až 39 dní. Ak extrémne sucho trvalo menej ako 25 dní, tak intenzita pomoci dosiahne iba 15 %.
„Cieľom štátnej pomoci je kompenzácia straty príjmov a zmiernenie dôsledkov sucha v rastlinnej a živočíšnej výrobe, ako aj náhrada škôd pri produkcii vybraných krmovín a kukurice,“ spresnil agrominister.
Oprávnenými žiadateľmi sú podľa neho mikro, malé, stredné a veľké podniky pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe - v živočíšnej výrobe chovatelia hovädzieho dobytka, oviec a kôz a v rastlinnej výrobe pestovatelia jednoročných, viacročných krmovín a kukurice.
Priblížil, že podmienkami oprávnenosti žiadateľov je chov dobytka, oviec a kôz (minimálne jedna dobytčia jednotka evidovaná v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat k 31. augustu 2026) a podaná žiadosť o priame platby na plochu na oprávnené plodiny v kampani 2026 na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
Doplnil, že na objemové krmoviny pôjde z 35-miliónového balíka 14.832.951 eur a na podporné plodiny podľa počtu hektárov ide 20.167.049 eur.
Upozornil, že pri poskytovaní podpory sa zohľadní intenzita sucha v štyroch kategóriách. Intenzita pomoci dosiahne 100 % v prípade viac ako 70 dní extrémneho sucha, intenzita pomoci 70 % bude, ak sucho trvalo 40 až 70 dní. Intenzita pomoci bude 35 % v prípade trvania sucha 25 až 39 dní. Ak extrémne sucho trvalo menej ako 25 dní, tak intenzita pomoci dosiahne iba 15 %.