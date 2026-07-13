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R. Takáč: Maďari a Slováci upozornili na inváziu krasoňa jaseňového
Takáč pripomenul, že chrobák pravdepodobne prišiel z východu, teda z Ukrajiny na Maďarsko.
Autor TASR
Brusel 13. júla (TASR) - Maďarsko a Slovensko minulý rok spoločne zvádzali „ťažké súboje“ v rámci boja proti slintačke a krívačke aj na pôde EÚ, tento rok musia ostatné členské krajiny upozorňovať na výskyt invazívneho škodcu krasoňa jaseňového, chrobáka, ktorý napáda jaseňové lesy. Naznačil to minister pôdohospodárstva SR Richard Takáč (Smer-SD) po pondelňajšom zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo v Bruseli, informuje spravodajca TASR.
Takáč pripomenul, že chrobák pravdepodobne prišiel z východu, teda z Ukrajiny na Maďarsko. Dodal, že prvé testy, ktoré Slováci urobili v priebehu minulého týždňa, potvrdili pravdepodobný výskyt tohto škodcu už aj na Slovensku pri hraniciach s Maďarskom.
„Čakáme na potvrdenie akreditovaného európskeho laboratória vo Francúzsku. Ak to potvrdí, tak potom sú tu prvé dve krajiny v EÚ, ktoré majú problém s týmto chrobákom. Maďarsko je už potvrdené, Slovensko čaká na potvrdenie,“ opísal situáciu minister.
Spresnil, že Slovensko už robí rôzne kroky, prebehlo aj zasadnutie o opatreniach, ktoré by sa mali realizovať a ocenil, že Európska komisia (EK) je v tomto „maximálne súčinná“.
„Keby som to mal porovnať s lykožrútom v rámci smrekových lesov, tak toto je úplne niekde nižšie. Krasoň jaseňový ale, samozrejme, je problém,“ vysvetlil. Pripomenul, že konať sa dá prostredníctvom väčšieho množstva lapačov, zvýšeného monitoringu a kontroly situácie, rešpektovaním protokolov platných v rámci Európskej únie a za pomoci kompetentných ľudí, ktorí to budú riešiť.
„Ak sa výskyt oficiálne aj u nás potvrdí, tak budeme úzko spolupracovať s Maďarskom. Dobre sme to preukázali aj pri slintačke a krívačke a takisto očakávame aj maximálnu pomoc Európskej komisie,“ povedal minister. Pripomenul, že v pondelok v Bruseli aj eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen potvrdil, že EK bude maximálne ochotná riešiť túto situáciu.
Podľa neho ide taktiež o situáciu, ktorú možno riešiť aj vo formáte Vyšehradskej štvorky, ktorej agroministri mali v pondelok v Bruseli koordinačné riešenie.
„Vidíme, že sú rôzne krízové situácie, ktoré sme tu v minulosti nemali, rôzne choroby, príchod invazívnych druhov. To tu nebolo. Preto sme aj spoločne v dnešných vystúpeniach vyzvali eurokomisiu, že bude musieť byť flexibilnejšia, používať menej byrokracie, vedieť rýchlejšie reagovať na rôzne takéto situácie, ktoré nám život prináša,“ povedal Takáč.
Takáč pripomenul, že chrobák pravdepodobne prišiel z východu, teda z Ukrajiny na Maďarsko. Dodal, že prvé testy, ktoré Slováci urobili v priebehu minulého týždňa, potvrdili pravdepodobný výskyt tohto škodcu už aj na Slovensku pri hraniciach s Maďarskom.
„Čakáme na potvrdenie akreditovaného európskeho laboratória vo Francúzsku. Ak to potvrdí, tak potom sú tu prvé dve krajiny v EÚ, ktoré majú problém s týmto chrobákom. Maďarsko je už potvrdené, Slovensko čaká na potvrdenie,“ opísal situáciu minister.
Spresnil, že Slovensko už robí rôzne kroky, prebehlo aj zasadnutie o opatreniach, ktoré by sa mali realizovať a ocenil, že Európska komisia (EK) je v tomto „maximálne súčinná“.
„Keby som to mal porovnať s lykožrútom v rámci smrekových lesov, tak toto je úplne niekde nižšie. Krasoň jaseňový ale, samozrejme, je problém,“ vysvetlil. Pripomenul, že konať sa dá prostredníctvom väčšieho množstva lapačov, zvýšeného monitoringu a kontroly situácie, rešpektovaním protokolov platných v rámci Európskej únie a za pomoci kompetentných ľudí, ktorí to budú riešiť.
„Ak sa výskyt oficiálne aj u nás potvrdí, tak budeme úzko spolupracovať s Maďarskom. Dobre sme to preukázali aj pri slintačke a krívačke a takisto očakávame aj maximálnu pomoc Európskej komisie,“ povedal minister. Pripomenul, že v pondelok v Bruseli aj eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen potvrdil, že EK bude maximálne ochotná riešiť túto situáciu.
Podľa neho ide taktiež o situáciu, ktorú možno riešiť aj vo formáte Vyšehradskej štvorky, ktorej agroministri mali v pondelok v Bruseli koordinačné riešenie.
„Vidíme, že sú rôzne krízové situácie, ktoré sme tu v minulosti nemali, rôzne choroby, príchod invazívnych druhov. To tu nebolo. Preto sme aj spoločne v dnešných vystúpeniach vyzvali eurokomisiu, že bude musieť byť flexibilnejšia, používať menej byrokracie, vedieť rýchlejšie reagovať na rôzne takéto situácie, ktoré nám život prináša,“ povedal Takáč.