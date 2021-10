R. Takáč: Minister Vlčan pri udeľovaní trvalej akreditácie PPA klamal

Bratislava 22. októbra (TASR) - Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) minulý týždeň (15. 10.) klamal, keď ohlásil splnenie všetkých podmienok pre vydanie trvalej akreditácie pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Uviedol to Richard Takáč, podpredseda opozičnej strany Smer–SD a člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.



"Deň pred tlačovkou, teda 14. októbra, mal pritom informáciu, že Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v Bruseli (DG AGRI) neodporúča udeliť slovenskej PPA trvalú akreditáciu, ale odporúča ju na 4 mesiace predĺžiť. Minister Vlčan napriek tomu udelil PPA trvalú akreditáciu, čím ohrozil preplatenie dotácií pre koncových žiadateľov, teda slovenských pôdohospodárov," povedal poslanec NR SR.



Takáč poznamenal, že podľa informácií z Bruselu slovenská PPA niektoré z podmienok pre udelenie akreditácie nesplnila, iba oznámila, ako a do kedy ich plánuje splniť. DG AGRI tak podľa opozičného poslanca NR SR dala slovenskej strane štyri mesiace na prepracovanie a dočasnú akreditáciu im odporučila predĺžiť do februára 2022. Na tlačovej besede teda podľa Takáča šéf agrorezortu klamal, nemal európsku záruku na udelenie trvalej akreditácie pre PPA.



Takáč zdôraznil, že trvalá akreditácia pre PPA je pritom pre Slovensko viac ako nevyhnutná pre čerpanie eurofondov a následný reštart slovenského pôdohospodárstva a potravinárstva.



"Plnú zodpovednosť za naťahovanie času nesie bývalý minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) a bývalý šéf PPA Jaroslav Jánoš, ktorí sa mali dôsledne venovať krokom k získaniu trvalej akreditácie (agentúry). Z časti za tento stav môže aj ministerstvo pod vedením vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí), ktoré malo zabezpečiť digitalizáciu PPA a urýchlenie celého procesu," dodal Takáč s tým, že zbiera podpisy pre zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.



"Minister (pôdohospodárstva) nám musí vysvetliť tieto kroky. Tvrdenie, že DG AGRI malo informácie spred mesiaca, teda z 13. septembra, sú neakceptovateľné," vysvetlil dôvody potreby zasadnutia výboru NR SR Takáč.



To, že bruselskí audítori ponúkli Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR možnosť predĺžiť dočasnú akreditáciu PPA, ak by si nebolo isté splnením akreditačných podmienok, potvrdil pre TASR odbor komunikácie MPRV, v reakcii na piatkové informácie zverejnené portálom polnoinfo.sk. PPA mala podmienečnú akreditáciu do 15. októbra.



Podľa informácií portálu poľnoinfo.sk PPA nemala získať trvalú akreditáciu. "DG AGRI odporúčalo slovenským orgánom predĺžiť skúšobnú dobu o 4 mesiace do 15. februára 2022, aby sa umožnila úplná implementácia a účinné posúdenie akreditačného akčného plánu," informoval zdroj polnoinfo.sk, blízky DG AGRI.



"DG AGRI nám nadštandardne ponúklo možnosť predĺžiť dočasnú akreditáciu, ak by sme si neboli istí splnením podmienok. Ich ponuka však vychádzala zo stavu k 13. septembru 2021, keď nemali k dispozícii výsledky personálnej kapacitnej analýzy a ani záverečnú správu nezávislého audítorského posúdenia, ktoré potvrdilo splnenie všetkých bodov akčného plánu," dodalo MPRV.