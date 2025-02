Ministerstvo pôdohospodárstva ruší katalógovú výzvu z konca roka 2024

Bratislava 5. februára (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) ruší tzv. katalógovú výzvu číslo 74 vypísanú koncom minulého roka. Oznámil to po rokovaní vládneho kabinetu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Do výzvy sa podľa jeho slov prihlásilo 722 žiadateľov, ktorí mali požiadavky za 235 miliónov eur, pričom celková alokácia výzvy bola len 50 miliónov eur. Dôvod zrušenia agrominister výslovne neuviedol, pre ohováranie z korupcie chce podať trestné oznámenie.



"Chcel by som širokej, hlavne odbornej verejnosti oznámiť, že túto výzvu sme sa rozhodli zrušiť. Toto rozhodnutie prijmeme za pár dní," spresnil Takáč.



Podotkol, že "sa v priestore šírili" informácie o tom, že vo výzve je korupcia a nekalé praktiky. "Aj z tohto dôvodu chcem oznámiť, že podávam podnet na políciu. Budem informovať o tom, že niektorí opoziční poslanci, vrátane predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), tvrdili alebo poskytovali rôzne tvrdenia, že (vo výzve, pozn. TASR) dochádzalo k nejakej korupcii k nejakým vybraným subjektom," zdôraznil.



Priblížil, že najmä opozícia označovala výzvu nastavenú pre desať až 15 vybraných subjektov. "Realita bola taká, že keď táto výzva bola koncom minulého roka vypísaná, tak sa prihlásilo 722 žiadateľov, čo nie je desať ani 12 subjektov," podčiarkol.



"My sme alokovali na uvedenú výzvu 50 miliónov eur a žiadostí prišlo za 235 miliónov eur. Takže si kladiem otázku, že teda pre akých vybraných bola táto výzva nastavená, keď sa prihlásilo také množstvo žiadateľov v uvedenej hodnote," dodal Takáč.