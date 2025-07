R. Takáč: MPRV vypíše výzvu pre väčšie farmy v súvislosti so SLAK

Bratislava 2. júla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vypíše tento týždeň výzvu pre väčšie farmy v súvislosti so slintačkou a krívačkou (SLAK). V nej sa budú môcť uchádzať o finančné prostriedky na nákup hospodárskych zvierat. Po stretnutí s prezidentom Petrom Pellegrinim to v stredu uviedol minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).



Minister zároveň informoval, že všetci drobnochovatelia boli už odškodnení. Štát počíta aj s rezervou v rozpočte, aby vedel pokryť všetky potreby na obnovu hospodárskych chovov.



Čo sa týka finančnej kompenzácie, podľa ministra je alokovaných 40.000.000 eur. Nepredpokladá však, že táto suma bude vyčerpaná. Odhadoval, že výzva bude obsahovať okolo 20 až 25 miliónov eur.



Takáč ozrejmil, že riešia aj otázku kafilérií, konkrétne i model rozširovania jestvujúcej kafilérie v Žiline či otázku mobilných kafilérií. Doplnil, že Slovensko zvládlo boj so slintačkou a krívačkou bravúrne. Zvládnutie krízovej situácie ocenil aj prezident Peter Pellegrini.



Slintačka a krívačka bola potvrdená v šiestich chovoch dobytka na juhu a západe Slovenska - v Medveďove, Ňárade, Bake, v obci Lúč na Ostrove, v Plaveckom Štvrtku a Jurovej. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.