R. Takáč: Mrzí má, že katastrálny zákon neprešiel
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) nemal vopred informácie o tom, že by koaličná SNS mala výhrady voči novele katastrálneho zákona. Návrh z dielne agrorezortu vo štvrtok neprešiel do druhého čítania aj preto, že sa štyria poslanci SNS zdržali hlasovania. Takáča táto situácia podľa vlastných slov mrzí, nevníma to však ako koaličnú krízu.
„Minimálne zatiaľ jeden poslanec prišiel, ktorý povedal, že sa pomýlili pri hlasovaní. Môžem tomu veriť, aj nemusím tomu veriť. Nemal som hlásené žiadne informácie z ich strany, že by mali voči niečomu nejaké výhrady,“ povedal minister novinárom v Národnej rade (NR) SR s tým, že nechce špekulovať o motívoch týchto poslancov.
Poukázal na vyjadrenie predsedu SNS Andreja Danka, ktorý vopred nevedel, ako sa zachovajú niektorí jeho poslanci a sám hlasoval za posunutie návrhu do druhého čítania. Situácia by sa mala podľa neho vyjasniť, o koaličnú krízu však nejde. „Na tomto svet nepadá, ani koalícia. Samozrejme, že to nie je príjemné a nie je to dobré, ale bohužiaľ musíme fungovať tak, ako je. Proste nikdy si toho partnera nevyberáte úplne ideálneho, takže život ide ďalej,“ zhodnotil Takáč.
„Mňa to mrzí len z pohľadu toho, že nedokážeme možno nastaviť tie veci z pohľadu ochrany informácií ľudí, ktoré boli nejakým spôsobom zneužívané a samozrejme aj tá práca tých ľudí, ktorí viac ako rok na tom pracovali intenzívne na katastri a ministerstvách,“ konštatoval.
Parlament teraz nemôže polroka rokovať o rovnakom návrhu. Minister avizoval, že sa musí dohodnúť s riaditeľkou katastra na ďalšom postupe. „Dohodneme sa, ak to bude potrebné, tak to predložíme a ak budú mať výhrady poslanci zo SNS, teda ak majú výhrady, lebo ja ich do tejto chvíle nepoznám, ani nevnímam takéto výhrady, tak sa tým budeme zaoberať, zapracujeme,“ doplnil Takáč.
Šéf poslaneckého klubu koaličného Hlasu-SD Róbert Puci v reakcii zdôraznil, že 25 poslancov z ich klubu hlasovalo za návrh tak, ako to bolo dohodnuté na koaličnej rade. „Skúste sa opýtať kolegov z SNS, čo sa stalo, že nezahlasovali. Nevedeli sme o tom. Sedeli sme tesne pred hlasovaním, nikto nepovedal, že by mal byť problém s týmto zákonom,“ zdôraznil.
