Takáč: Vláda bude v pondelok riešiť najmä technické aspekty slintačky

Bratislava 31. marca (TASR) - Na svojom pondelkovom mimoriadnom rokovaní bude vládny kabinet riešiť najmä technické aspekty slintačky a krívačky (SLAK). Pred rokovaním vlády to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).



Podľa neho je to viac-menej "také technické" rokovanie. "Máme technické riešenie z pohľadu nasadenia zložiek a väčšej kooperácie. Sú potrebné aj nejaké finančné zdroje - nakupuje sa dezinfekcia a s tým súvisiace rôzne kroky a opatrenia," spresnil.



Takáč podľa svojich slov podá aktuálnu informáciu o slintačke a krívačke predsedovi vlády a ministrom. "Budem ich informovať o tom, kde sa momentálne nachádzame," priblížil.



"Vyzývam zároveň na dodržiavanie všetkých opatrení aj samotných poľnohospodárov. Spoločne to musíme nejako zvládnuť," dodal agrominister.