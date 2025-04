R. Takáč: Na Slovensku nie je zatiaľ nové ohnisko slintačky a krívačky

Bratislava 2. apríla (TASR) - Na Slovensku nie je zatiaľ nové ohnisko slintačky a krívačky okrem doteraz potvrdených piatich ohnísk. Do posledného piateho ohniska potvrdeného v Plaveckom Štvrtku sa z okresu Dunajská Streda už presunuli zariadenia potrebné na usmrcovanie dobytka. Uviedol to po rokovaní vlády minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD). Malých chovateľov z okresu Dunajskej Stredy by mal podľa jeho slov štát začať odškodňovať už tento týždeň.



Usmrcovanie štyroch chovov v okrese Dunajská Streda bolo podľa neho ukončené v utorok (1. 4.). "Dnes ráno sa presunula technika z okresu Dunajská Streda do Plaveckého Štvrtka. Pokiaľ viem, tak momentálne dochádza už k utrácaniu," priblížil. Kadávery sa podľa neho likvidujú v kafilérii v Žiline a zároveň sa ešte vyberá priestor na pochovávanie utratených zvierat.



Malých chovateľov by štát mal podľa Takáčových slov začať odškodňovať "teraz, do konca týždňa, pravdepodobne túto sobotu". "Obecné úrady v príslušných obciach a malí chovatelia majú už dohodnuté nejaké stretnutia, dnes mi to bude predložené na ministerstve," priblížil.



Agrominister opäť vyzval na dodržiavanie opatrení nariadených Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. "Toto je jediná cesta, ktorá nás vie uchrániť od ďalšieho šírenia nákazy," dodal Takáč.