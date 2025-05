R. Takáč: Obce čelia problému s premnoženými túlavými psami

Bratislava 19. mája (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) v pondelok v Bratislave rokoval s partnermi o riešení narastajúceho problému túlavých psov v obciach, predovšetkým na východnom Slovensku. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák, zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Komory veterinárnych lekárov SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, poslanci Národnej rady SR a predstavitelia tretieho sektora. Informoval o tom hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Lukáš Januv.



„Uvedomujeme si, že mestá a obce najmä na východnom Slovensku čelili a stále čelia vážnemu problému s premnoženými túlavými psami. Ak nemajú majiteľa, zodpovednosť za ne nesie samospráva. Je preto logické, že od štátu očakávajú pomoc. Naše ministerstvo podporuje konkrétne opatrenia zamerané na ochranu obyvateľov, zvierat a na zjednodušenie situácie v teréne. Dôkazom toho je aj naša aktívna spolupráca a komunikácia so všetkými relevantnými partnermi,“ uviedol Takáč.



ZMOS už v minulosti opakovane upozornilo na urgentnú potrebu systémových riešení. Predložené návrhy majú ambíciu stabilizovať situáciu a odbremeniť obce, ktoré dnes nemajú dostatok nástrojov ani kapacít na riešenie tejto problematiky.



Ministerstvo pôdohospodárstva vyčlenilo pre tento rok 100.000 eur na podporu v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok spoločenských zvierat. V rámci tejto sumy plánuje vyhlásiť výzvu na poskytnutie dotácií podľa zákona o dotáciách, ktoré budú určené na chirurgickú kastráciu a sterilizáciu túlavých psov, ktoré sa podľa veterinárneho zákona stali vlastníctvom obcí.



„Pripravujeme výzvu, ktorá pomôže obciam financovať kastrácie psov. Je to jedno z najefektívnejších preventívnych opatrení na obmedzenie nežiaduceho množenia. Zároveň sme sa dnes zhodli, že do budúcnosti sú potrebné aj systémové zmeny, ktoré budú reflektovať reálne možnosti samospráv a zároveň ochránia verejný poriadok aj zdravie obyvateľov,“ dodal Takáč.