R. Takáč: Opoziční poslanci pri téme eurofondov politikárčia

Bratislava 9. mája (TASR) - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR politikárčia a vykopávajú dvere, ktoré sú už otvorené. V reakcii na ich kritiku neotvorenia mimoriadneho rokovania parlamentného výboru pre európske záležitosti, ako aj postupu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) pri podozreniach ohľadom využívania eurofondov na budovanie a rekonštrukciu rekreačných zariadení, to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).



„Opoziční poslanci zase politikárčia, čo v plnej miere preukázali aj na dnešnom výbore NR SR pre európske záležitosti, ktorý ani nedokázali otvoriť. Považoval by som za korektné, aby po prečítaní mien koaličných poslancov, ktorí sa výboru nezúčastnili, prečítali aj mená tých opozičných, ktorí sa výboru taktiež nezúčastnili,“ zhodnotil šéf agrorezortu, ktorý na zvolaný výbor v piatok prišiel. Nezúčastnila sa ho však nadpolovičná väčšina členov a výbor tak nebol uznášaniaschopný.



Takáč pripomenul, že ako minister pôdohospodárstva dal verejný prísľub, že PPA kontroluje všetky výzvy, vrátane tej, ktorej sa týkajú aktuálne podozrenia. Ak sa zistí, že niekto pochybil a neplní podmienky zmluvy, ktorú má s agentúrou uzatvorenú, bude finančné prostriedky vracať. Bez ohľadu na to, kto to bude, zdôraznil minister.



„Tri a pol roka tu vládli Heger, Matovič a Ódor, mohli vyšetrovať a kontrolovať všetko, aj projekty PPA. No ani vtedy ich orgány činné v trestnom konaní nič nezistili. Projekty aj v tejto výzve vyplácali a teraz ich spochybňujú. Amatérsky politikárčia a vykopávajú dvere, ktoré sú už otvorené,“ vyhlásil Takáč. PPA podľa neho nikdy nefungovala lepšie ako za ostatného pol druha roka, za ktorý vyplatila poľnohospodárom riadne a včas vyše 1,1 miliardy eur.



„Ľudia na Slovensku sú zhrození informáciami o tom, že niekto dostal európske peniaze, a to sa bavíme o miliónoch eur na to, aby sa podporil turizmus na Slovensku, aby sa postavili hotely a namiesto toho si ľudia s väzbami na Smer, na smeráckych oligarchov postavili z toho súkromné, veľmi gýčové haciendy,“ vyhlásil v piatok na tlačovej konferencii v parlamente predseda opozičného PS Michal Šimečka. Na mimoriadnom výbore sa preto chceli pýtať ministra pôdohospodárstva, ako sa tieto podozrenia vyšetrujú. Jeho zablokovanie zo strany koalície považujú za „škandalózne“.