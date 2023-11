R. Takáč podporil v Bruseli vízie na dlhodobý rozvoj vidieka v EÚ

Brusel 20. novembra (TASR) - Slovensko podporuje snahy o dlhodobý rozvoj vidieka, čo bolo aj predmetom pondelňajších debát na Rade EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli. Po skončení sa rokovaní to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



Rada ministrov schválila závery o dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti EÚ, ktoré poskytujú politické usmernenia pre Európsku komisiu a členské štáty zamerané na posilňovanie prosperity, odolnosti a sociálnej štruktúry vidieckych oblastí a vidieckych spoločenstiev. Ministri zdôraznili úlohu vidieckych oblastí pri zabezpečovaní udržateľnosti a potravinovej bezpečnosti a pri zachovávaní kultúrneho dedičstva miestnych komunít.



Podľa ministrov by zefektívnenie financovania pomohlo riešiť nízku dostupnosť verejných služieb a zlepšiť infraštruktúru a konektivitu na vidieku. Ministri podporili aj riešenia zamerané na prilákanie mladých ľudí vrátane mladých farmárov do vidieckych oblastí, čo má zabrániť vyľudňovaniu vidieka.



Takáč s odkazom na bruselské rokovania spresnil, že svojich rezortných kolegov uistil o tom, že v rámci obnovených rokovaní o spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ chce Slovensko poukázať na to, že s očakávaným vstupom Ukrajiny do eurobloku treba nastaviť procesy transparentne. Teda tak, aby Slovensko neprichádzalo napríklad o možnosť pestovania a vývozu obilia pre lacnejšiu ukrajinskú pšenicu.



A s odkazom na samotnú stratégiu na rozvoj vidieka dodal, že na Slovensku si všetci dobre uvedomujú, že žijú vo vidieckej krajine. "Sme vidiecka krajina. Až 48 percent potenciálu aj rozvoja ľudí je tvorené na vidieku, preto je dôležité pokračovať v nastaveniach procesov, aby sme podporili vidiek ako taký," opísal situáciu Takáč. Zdôraznil, že s krokmi, ktoré budú prijímané na celoeurópskej úrovni na rozvoj vidieka, bude Slovensko určite súhlasiť.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)