R. Takáč: Poľnohospodári môžu žiadať o finančnú podporu na poistné

Bratislava 22. júla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásilo dve nové výzvy zo strategického plánu pre poľnohospodárov. Prvá je zameraná na komerčné poistné v hodnote 12 miliónov eur na tento rok. Druhá sa týka poradenstva a je v nej alokovaná suma štyri milióny eur. Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



„K dnešnému dňu vyhlasujeme dve výzvy zo strategického plánu. Prvá výzva je podpora na komerčné poistné pre poľnohospodárov. Táto výzva poistného je v hodnote 12 miliónov eur na tento rok. Budeme ju opakovať, v budúcich rokoch to bude po šesť miliónov eur,“ uviedol Takáč. Doplnil, že o podporu sa môžu uchádzať všetci poľnohospodári, bez rozdielu veľkosti, a preplatených im môže byť najviac 60 % oprávnených nákladov.



Druhou výzvou je poradenstvo, kde je alokovaná suma vo výške štyri milióny eur. Zameraná je na vzdelávanie, poradenstvo a koordináciu. „Tak, aby sme vedeli zabezpečiť dostatok kvalitných informácií pre žiadateľov v rámci strategického plánu, aby sa mohli uchádzať o finančné prostriedky v jednotlivých výzvach,“ priblížil minister.



V strategickom pláne je na programové obdobie 2023 až 2027 vyčlenených v prvom pilieri približne 3,1 miliardy eur, ktoré sú určené na priame platby. V druhom pilieri je vyčlenená suma takmer 940 miliónov eur. Pre sektor pôdohospodárstva je podľa Takáča určený aj program rybné hospodárstvo s alokáciou 21 miliónov eur, z ktorého sa podarilo už na začiatku programového obdobia spustiť tri výzvy v hodnote 11,4 milióna eur.



Podľa generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Mareka Čepka záujem poľnohospodárov o výzvy každý rok rastie, aktuálne očakávajú 1200 žiadostí o podporu. „Vnímam to ako veľmi dôležitú podporu, pretože refundácia časti nákladov na poistné znamená pre poľnohospodárov veľkú istotu pri ich podnikaní,“ uviedol Čepko s tým, že všetky potrebné informácie budú zverejnené na novom webe PPA.