< sekcia Ekonomika
R. Takáč: Predpokladá sa rast cien pohonných látok na Slovensku
Takáč odporučil, aby premiér Robert Fico (Smer-SD) nešiel rokovať na Ukrajinu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. marca (TASR) - Je veľký predpoklad, že ceny pohonných látok na Slovensku budú rásť. Uviedol to v súvislosti so situáciou na Blízkom východe v relácii STVR O 5 minút 12 minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč v diskusii s poslancom Národnej rady (NR) SR a predsedom opozičnej strany SaS Branislavom Gröhlingom. Vláda podľa Takáča bude na rast cien benzínu a nafty určite reagovať, opatrenia však nekonkretizoval.
Ceny pohonných látok v EÚ budú podľa Takáčových slov rásť. „Situácia z pohľadu zvyšovania cien pohonných látok v celej EÚ bude rapídne narastať, situácia sa bude zhoršovať. Čiže aj my (vláda) budeme musieť prijať určité rozhodnutia, ktoré budú podobné ako v iných krajinách EÚ,“ priblížil Takáč.
„Ak vláda chce nejakým spôsobom pomôcť, tak opozícia už teraz má v parlamente návrh na zníženie spotrebných daní, ktorý by výrazne ovplyvnil to, že by ceny pohonných látok išli dole,“ reagoval na Takáča Gröhling a zároveň vyzval koalíciu, aby podporila opozičný návrh na zníženie spotrebných daní na pohonné látky. Takáč oponoval, že zníženie spotrebných daní by spôsobilo výpadok vo verejných financiách.
Takáč informoval, že nemecký majiteľ odmietol akúkoľvek diskusiu o predaji cukrovaru Považský cukor. „Oni sú rozhodnutí, že to zatvárajú, nechcú predávať, oni z toho robia určitý distribučný sklad, priestory si nechávajú,“ spresnil agrominister.
Firmy podľa Gröhlingových slov odchádzajú zo Slovenska pre nepriaznivé podnikateľské prostredie, ktoré vytvára súčasná vládna koalícia. „Tieto firmy odchádzajú pre politiku tejto vlády a pre to, čo táto vláda prináša v rámci jednotlivých zákonov. Tých firiem, ktoré odišli zo Slovenska za ostatné obdobie, mám vypísaných 13,“ podčiarkol opozičný poslanec NR SR.
Takáč odporučil, aby premiér Robert Fico (Smer-SD) nešiel rokovať na Ukrajinu. „Z tohto miesta odporúčam pánovi predsedovi vlády nejsť do Kyjeva v žiadnom prípade. Neodporúčam ani jednou nohou vstúpiť na Ukrajinu, lebo po tom, ako sa vyhráža prezident Zelenský pánovi Orbánovi, je veľký predpoklad, som osobne o tom presvedčený, že sú ľudia na Ukrajine, ktorí sú schopní zastreliť predsedu vlády SR len preto, lebo má suverénny postoj, iný názor ako si želá pán Zelenský,“ doplnil Takáč.
Ukrajinský prezident podľa Gröhlinga mohol svoje vyjadrenia na adresu maďarského premiéra formulovať iným spôsobom. „V tomto prípade budem kritický, že takto sa to nemalo komunikovať,“ povedal Gröhling. Ukrajinský prezident sa mal podľa neho zdržať takýchto vyjadrení.
Gröhling zdôraznil, že po kongrese bývalý predseda SaS Richard Sulík nebude kandidovať v budúcich voľbách a Jana Bittó Cigániková končí vo vedení strany. „A ja už ani nepripustím to, aby sme sa rozprávali, že či Richard Sulík bude alebo nebude. Pretože je to moje rozhodnutie v rámci stanov, ktoré môžem mať. Je to potvrdené kongresom a nebudem ani len uvažovať, že by bol Sulík niekde v exekutíve, vo funkcii vo vláde alebo podobné iné informácie, ktoré som už počul sa šíriť,“ dodal predseda SaS.
Ceny pohonných látok v EÚ budú podľa Takáčových slov rásť. „Situácia z pohľadu zvyšovania cien pohonných látok v celej EÚ bude rapídne narastať, situácia sa bude zhoršovať. Čiže aj my (vláda) budeme musieť prijať určité rozhodnutia, ktoré budú podobné ako v iných krajinách EÚ,“ priblížil Takáč.
„Ak vláda chce nejakým spôsobom pomôcť, tak opozícia už teraz má v parlamente návrh na zníženie spotrebných daní, ktorý by výrazne ovplyvnil to, že by ceny pohonných látok išli dole,“ reagoval na Takáča Gröhling a zároveň vyzval koalíciu, aby podporila opozičný návrh na zníženie spotrebných daní na pohonné látky. Takáč oponoval, že zníženie spotrebných daní by spôsobilo výpadok vo verejných financiách.
Takáč informoval, že nemecký majiteľ odmietol akúkoľvek diskusiu o predaji cukrovaru Považský cukor. „Oni sú rozhodnutí, že to zatvárajú, nechcú predávať, oni z toho robia určitý distribučný sklad, priestory si nechávajú,“ spresnil agrominister.
Firmy podľa Gröhlingových slov odchádzajú zo Slovenska pre nepriaznivé podnikateľské prostredie, ktoré vytvára súčasná vládna koalícia. „Tieto firmy odchádzajú pre politiku tejto vlády a pre to, čo táto vláda prináša v rámci jednotlivých zákonov. Tých firiem, ktoré odišli zo Slovenska za ostatné obdobie, mám vypísaných 13,“ podčiarkol opozičný poslanec NR SR.
Takáč odporučil, aby premiér Robert Fico (Smer-SD) nešiel rokovať na Ukrajinu. „Z tohto miesta odporúčam pánovi predsedovi vlády nejsť do Kyjeva v žiadnom prípade. Neodporúčam ani jednou nohou vstúpiť na Ukrajinu, lebo po tom, ako sa vyhráža prezident Zelenský pánovi Orbánovi, je veľký predpoklad, som osobne o tom presvedčený, že sú ľudia na Ukrajine, ktorí sú schopní zastreliť predsedu vlády SR len preto, lebo má suverénny postoj, iný názor ako si želá pán Zelenský,“ doplnil Takáč.
Ukrajinský prezident podľa Gröhlinga mohol svoje vyjadrenia na adresu maďarského premiéra formulovať iným spôsobom. „V tomto prípade budem kritický, že takto sa to nemalo komunikovať,“ povedal Gröhling. Ukrajinský prezident sa mal podľa neho zdržať takýchto vyjadrení.
Gröhling zdôraznil, že po kongrese bývalý predseda SaS Richard Sulík nebude kandidovať v budúcich voľbách a Jana Bittó Cigániková končí vo vedení strany. „A ja už ani nepripustím to, aby sme sa rozprávali, že či Richard Sulík bude alebo nebude. Pretože je to moje rozhodnutie v rámci stanov, ktoré môžem mať. Je to potvrdené kongresom a nebudem ani len uvažovať, že by bol Sulík niekde v exekutíve, vo funkcii vo vláde alebo podobné iné informácie, ktoré som už počul sa šíriť,“ dodal predseda SaS.