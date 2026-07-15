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R. Takáč: Predseda NKÚ o korupčných pomeroch v agrorezorte klame
Andrassy podľa Takáča aj Gašpara začína robiť opozičnú politiku.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy o korupčných pomeroch v agrorezorte, najmä v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), klame. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) za účasti podpredsedu Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara (Smer-SD), štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva Vladimíra Vnuka a generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka v reakcii na Andrassyho mediálne vyjadrenia v poslednom období. Andrassy podľa Takáča aj Gašpara začína robiť opozičnú politiku.
„Je veľmi potrebné sa postaviť na tlačovú konferenciu a povedať pravdu, aká je, keď predseda NKÚ ako inštitúcie, ktorá je nezávislá, ktorá je viazaná zákonom, vo svojich rozhovoroch klame. V priebehu týždňa a pol absolvoval pán predseda Andrassy niekoľko rozhovorov v niektorých vybraných médiách,“ priblížil Takáč v reakcii na Andrassyho mediálne vyjadrenia napríklad o „eurofondovej mafii na PPA“, o prepadnutých eurofondoch alebo o ovplyvňovaní výziev na PPA.
„Zhodli sme sa na tom, že sa musíme postaviť na tlačovú konferenciu a celému Slovensku ukázať, ako sa pán predseda NKÚ postavil na stranu opozície, ako začal robiť politiku, ako do určitej miery aj degraduje túto inštitúciu,“ podčiarkol agrominister.
Minister pôdohospodárstva poznamenal, že Andrassyho na post šéfa NKÚ nominovalo hnutie OĽANO (dnes Hnutie Slovensko, pozn. TASR). „To bol nominant OĽANO na túto funkciu. A slová ako mafia, to je to, čo rozpráva opozícia - OĽANO, Progresívne Slovensko (PS), všetky opozičné politické strany. Je tu mafia, je tu korupcia. On sa v zásade pridal na ich (opozičnú) stranu. Začal rozprávať ich rétorikou a prevzal ich slová. Len najhoršie na tom je to, že on je predseda NKÚ, ktorý je nezávislá inštitúcia,“ upozornil Takáč.
„Takže neviem, či spláca nejaké dlhy za svoju nomináciu a voľbu, alebo už do budúcnosti na rok 2028, keď bude ďalšia voľba, už si dopredu robí nejaké svoje plusové bodíky pri stranách, ako je OĽANO a Progresívne Slovensko a pri ďalších. Toto je pre nás za čiarou,“ zdôraznil.
„Využijeme všetky možnosti: jednak podáme podnet na Národnú radu SR, sú tam príslušné výbory, ktoré sa zaoberajú funkciou, funkčnosťou a hlavne fungovaním najvyššieho kontrolného úradu. Budeme informovať aj európske inštitúcie o tom, ako a čo sa deje z pohľadu tohto. To je všetko vymyslené,“ avizoval podania voči Andrassymu minister pôdohospodárstva.
Aj podľa Gašpara sú Andrassyho vyjadrenia v niektorých médiách „čistá politika“. „Dobre to minister pôdohospodárstva povedal, že sa to veľmi podobá tlačovým brífingom SaS-ky, PS-ka, Matovičovcov, kde to je o samom klamstve, o samej nepravde a my musíme prísť a vysvetľovať na faktoch a číslach,“ doplnil Takáča podpredseda NR SR.
„Je veľmi potrebné sa postaviť na tlačovú konferenciu a povedať pravdu, aká je, keď predseda NKÚ ako inštitúcie, ktorá je nezávislá, ktorá je viazaná zákonom, vo svojich rozhovoroch klame. V priebehu týždňa a pol absolvoval pán predseda Andrassy niekoľko rozhovorov v niektorých vybraných médiách,“ priblížil Takáč v reakcii na Andrassyho mediálne vyjadrenia napríklad o „eurofondovej mafii na PPA“, o prepadnutých eurofondoch alebo o ovplyvňovaní výziev na PPA.
„Zhodli sme sa na tom, že sa musíme postaviť na tlačovú konferenciu a celému Slovensku ukázať, ako sa pán predseda NKÚ postavil na stranu opozície, ako začal robiť politiku, ako do určitej miery aj degraduje túto inštitúciu,“ podčiarkol agrominister.
Minister pôdohospodárstva poznamenal, že Andrassyho na post šéfa NKÚ nominovalo hnutie OĽANO (dnes Hnutie Slovensko, pozn. TASR). „To bol nominant OĽANO na túto funkciu. A slová ako mafia, to je to, čo rozpráva opozícia - OĽANO, Progresívne Slovensko (PS), všetky opozičné politické strany. Je tu mafia, je tu korupcia. On sa v zásade pridal na ich (opozičnú) stranu. Začal rozprávať ich rétorikou a prevzal ich slová. Len najhoršie na tom je to, že on je predseda NKÚ, ktorý je nezávislá inštitúcia,“ upozornil Takáč.
„Takže neviem, či spláca nejaké dlhy za svoju nomináciu a voľbu, alebo už do budúcnosti na rok 2028, keď bude ďalšia voľba, už si dopredu robí nejaké svoje plusové bodíky pri stranách, ako je OĽANO a Progresívne Slovensko a pri ďalších. Toto je pre nás za čiarou,“ zdôraznil.
„Využijeme všetky možnosti: jednak podáme podnet na Národnú radu SR, sú tam príslušné výbory, ktoré sa zaoberajú funkciou, funkčnosťou a hlavne fungovaním najvyššieho kontrolného úradu. Budeme informovať aj európske inštitúcie o tom, ako a čo sa deje z pohľadu tohto. To je všetko vymyslené,“ avizoval podania voči Andrassymu minister pôdohospodárstva.
Aj podľa Gašpara sú Andrassyho vyjadrenia v niektorých médiách „čistá politika“. „Dobre to minister pôdohospodárstva povedal, že sa to veľmi podobá tlačovým brífingom SaS-ky, PS-ka, Matovičovcov, kde to je o samom klamstve, o samej nepravde a my musíme prísť a vysvetľovať na faktoch a číslach,“ doplnil Takáča podpredseda NR SR.