R. Takáč: Priame platby budú poľnohospodárom vyplatené do 30. júna

Bratislava 22. marca (TASR) - Procesy v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) sa zjednodušujú, znižuje sa byrokracia a nastavuje sa efektívne vyplácanie priamych platieb. Poľnohospodári boli uistení, že priame platby budú vyplatené do 30. júna. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) po stretnutí s protestujúcimi farmármi.



"Pôjdeme do maximálnej možnej výšky v zálohovej platbe a od 1. decembra sa budú vyplácať riadne všetky schémy. Čo sa týka problematickej eko-schémy, spôsobila zo strany žiadateľov veľkú chybovosť, ako aj zo strany ministerstva a PPA," uviedol.



S farmármi sa zhodol na tom, že je potrebné na rezorte, ako aj na PPA digitalizovať. Kroky budú viesť k zjednodušovaniu procesov, aby medzi sebou organizácie vedeli softvérovo spolupracovať. Poľnohospodári podľa ministra budú v tomto roku presne vedieť, kedy podávať elektronické žiadosti.



"Samozrejme, situácia nie je jednoduchá a nedokážeme spraviť procesy, ktoré mali prebiehať trištvrte roka, za tri mesiace. Priznal som dnes, že som určitým spôsobom ako minister pri niektorých komunikáciách nedostal správne informácie o tom, kde sa tento stav nachádza," priblížil Takáč.



Predseda Združenia mladých farmárov Slovenska Marián Glovaťák po rokovaní uviedol, že výsledkom diskusie nie sú konkrétne dátumy, akčné plány a ani pozitívne informácie vo viacerých témach.



"My sme museli splniť všetky podmienky pri podávaní žiadostí, a ako odmenu sme dostali nevyplatené platby z PPA. Budeme spokojní vtedy, keď všetci farmári dostanú prostriedky na účet," dodal Ján Jelen zo Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov s tým, že problém nebol na strane farmárov, ale PPA.



Združenia ministra taktiež informovali o tom, že dochádza k nelegálnemu dovozu komodít z Ukrajiny. Takáč reagoval, že úlohou rezortu je sprísniť kontroly a apelovať aj na Ministerstvo financií SR a ďalšie organizácie.