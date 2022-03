R. Takáč: S. Vlčan potvrdil, že s cenami potravín nedokáže urobiť nič

Bratislava 11. marca (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) podpisom deklarácie s obchodníkmi podľa podpredsedu opozičnej strany Smer-SD Richarda Takáča iba potvrdil, že s cenami potravín nedokáže urobiť nič. O stanovisku informoval v reakcii na piatkovú tlačovú konferenciu ministra s predstaviteľmi reťazcov, na ktorej informovali o dohode, že pri 13 základných potravinách nebudú obchodníci umelo zvyšovať svoje marže.



"Deklaráciu, ktorú podpísal minister Vlčan so zástupcami obchodníkov, môže cestou do kancelárie rovno hodiť do koša. Podpísaná deklarácia v praxi neznamená nič," skritizoval Takáč s tým, že dohoda neznamená stabilizáciu cien ani kontrolu ministerstva pôdohospodárstva nad cenami potravín. "Znamená to len neschopnosť ministra Vlčana reálne diskutovať s obchodníkmi," komentoval Takáč.



Obchodníci aj agrominister deklaráciou podľa neho potvrdili, že ceny pôjdu hore a budú si len dávať pozor, aby niektorí z obchodníkov nezdvihol svoju maržu viac, ako je potrebné. "Žiadne sankcie, v podstate ani morálne, mu pritom nehrozia. Podpis dnešnej deklarácie je zdrap papiera, z ktorého konečný spotrebiteľ nebude nič mať," uzavrel Takáč.