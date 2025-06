Takáč: Sebestačnosť SR nie je pri zemiakoch ani na úrovni 50 percent

Bratislava/Nová Dedinka 19. júna (TASR) - Sebestačnosť Slovenska nie je pri zemiakoch ani 50-percentná, dosahuje okolo 42 %. Uviedol to vo štvrtok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) na 21. ročníku Dňa zemiakového poľa v Novej Dedinke v okrese Senec za účasti pestovateľov zemiakov.



„Na Slovensku momentálne máme asi 6000 hektárov (ha) plôch, na ktorých sa pestujú zemiaky. Keď to porovnáme s rokom 2023 a 2024, tak je tam nárast asi o 600 ha z pohľadu výmery na pestovanie zemiakov. Z pohľadu spotreby, ktorú máme, sme na úrovni okolo 42 % z toho, čo vyprodukujeme u nás na Slovensku. Máme teda priestor na to, aby sme viac pestovali a aby sme dosiahli vyššie percentá sebestačnosti pri pestovaní zemiakov,“ priblížil agrominister.



Je však podľa jeho slov potrebné, aby poľnohospodári, ktorí pestujú zemiaky, dostávali dotácie. „Zelená nafta, ktorá je veľmi potrebná aj pre pestovateľov zemiakov, bude aj v nasledujúcom roku v štátnom rozpočte schválená a budú na ňu vyčlenené finančné prostriedky,“ podčiarkol.



„Som rád, že po spoločných diskusiách sme našli finančné prostriedky a schválili sme sektorové intervencie aj pre pestovanie zemiakov. Je to suma na úrovni asi 12 miliónov eur. Už v minulom roku sa čerpali tieto finančné prostriedky, bolo to niekde na úrovni okolo 600.000 eur. Tieto finančné prostriedky pestovatelia zemiakov môžu využiť na modernizáciu hál, na rôzne stroje, ktoré používajú pri pestovaní zemiakov,“ poznamenal.



Pôdohospodárstvo nie je podľa Takáčových slov téma len pre ministra pôdohospodárstva. „Je to téma pre celú vládu a hlavne pre predsedu vlády. Preto aj v rámci konsolidácie verejných financií budú zachované finančné prostriedky pre štátnu pomoc a národné podpory pre sektor pôdohospodárstva,“ dodal Takáč.



Podľa pestovateľov zatiaľ tento rok u zemiakov nie je veľmi silný tlak chorôb, ale je silný tlak škodcov. Pestovatelia upozornili na potrebu rozšírenia spracovateľských kapacít.



„To, čo určitým spôsobom ovplyvňuje cenu potravín na Slovensku, je, že nám úplne chýba potravinársky priemysel. Vieme vyrobiť surovinu, napríklad zemiaky, ale nemáme žiadnu potravinársku firmu, ktorá by ich spracovala napríklad na hranolky. Po druhé, ak chceme mať kvalitnú a vysokú úrodu zemiakov, musíme zavlažovať. Máme podnik Hydromeliorácie, ktorý, bohužiaľ, za 20 rokov fungovania nedokázal naštartovať využívanie vody v priestore,“ dodal minister.