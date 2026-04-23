< sekcia Ekonomika
R. Takáč: Sektor mlieka v SR bude v kríze podporený
Takáč si myslí, že pri prebytku mlieka v EÚ by sa nemala znižovať produkcia mlieka.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Štát podporí slovenský sektor mlieka v tzv. mliečnej kríze, väčšie možnosti má však Európska komisia (EK). Uviedol to vo štvrtok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) v reakcii na brífing prvovýrobcov a spracovateľov mlieka na pôde Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
„Máme viacero možností, ako ich podporiť. Máme aj nejaké finančné prostriedky. Bude to niekoľko miliónov, ktoré tento sektor dostane,“ spresnil.
„Viacerí ministri prostredníctvom zasadnutia Rady ministrov tlačíme na Európsku komisiu, aby ona prioritne riešila tento problém. Toto nie je len problémom Slovenska, toto je problém viacerých krajín. Je potrebné vytvoriť tlak na Európsku komisiu. Tá má možnosti, má nástroje, má rôzne fondy, ktoré v prípade kríz vie vyplácať,“ upozornil agrominister.
Takáč si myslí, že pri prebytku mlieka v EÚ by sa nemala znižovať produkcia mlieka. „Bolo by treba zachovať produkciu mlieka, podporiť poľnohospodárov tým, že sa mlieko od nich vykúpi a vyrobí sušené mlieko. Toto sušené mlieko môžeme ako Európska únia posúvať do tretích krajín, kde ľudia a hlavne malé deti nemajú dostatok potravín,“ dodal Takáč.
Pre nadbytok mlieka v EÚ a pre niekoľkomesačný pokles jeho ceny hrozí na Slovensku likvidácia chovov dojníc. Uviedol to vo štvrtok na brífingu za účasti predstaviteľov mliečnej spracovateľskej vertikály predseda SPPK Andrej Gajdoš pred svojím odchodom na rokovanie o mliečnych témach do Bruselu. SPPK podľa jeho slov navrhuje, aby sa začala diskusia na úrovni Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu s prvovýrobcami, so spracovateľmi aj s obchodníkmi.
