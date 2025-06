R. Takáč: Slovensko zvládlo ochorenie slintačka a krívačka fantasticky

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovenská republika zvládla ochorenie slintačka a krívačka (SLAK) fantasticky. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) pri hodnotení priebehu SLAK v SR, spolu s ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Martinom Chudým.



„My dnes môžeme skonštatovať a zhodnotiť, že Slovenská republika a my spoločne všetci sme slintačku a krívačku fantasticky zvládli. Na začiatku sme mali rôzne úvahy o tom, keď sme videli, čo sa dialo v roku 2001 vo Veľkej Británii, kde muselo byť utratených na základe tohto vírusového ochorenia až 7 miliónov hospodárskych zvierat naprieč celým územím Veľkej Británie,“ spresnil agrominister.



„V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie a s ohľadom na systém laboratórnej diagnostiky bude môcť Slovensko, v prípade, že sa do 14. júla 2025 nevyskytne žiadny nový prípad ochorenia, požiadať Medzinárodnú organizáciu pre zdravie zvierat (WOAH) so sídlom v Paríži o opätovné schválenie štatútu SR ako krajiny bez výskytu slintačky a krívačky a bez vykonávania vakcinácie proti tomuto ochoreniu,“ doplnil Chudý.



Zo správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o aktuálnom stave vývoja SLAK na území SR, ktorú v stredu prerokovala a schválila vláda vyplýva, že celkovo bolo k 16. júnu v súlade s platnými veterinárnymi opatreniami usmrtených 8578 zvierat v ohniskách ochorenia, v kontaktnom chove a domácich chovoch.



K 16. júnu 2025 bolo na území SR podľa MPRV potvrdených šesť miest výskytu ochorenia slintačky a krívačky, pričom každé z nich predstavuje samostatné ohnisko ochorenia.



MPRV v správe dodalo, že v období od 1. januára do 16. júna 2025 bolo na ochorenie SLAK vyšetrených celkovo 2982 fariem. Z toho išlo o 1523 registrovaných fariem, pričom vírus bol detegovaný v šiestich z nich. Zvyšných 1459 vyšetrených subjektov nebolo v čase odberu vzoriek evidovaných v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.