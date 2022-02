R. Takáč: Slovenský med je pre politiku poslancov OĽANO v ohrození

Bratislava 9. februára (TASR) - Podpredseda opozičnej strany Smer-SD a člen výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Richard Takáč kritizuje politiku vládneho hnutia OĽANO, ktorá podľa neho smeruje k likvidácii chovu včiel a produkcie medu na Slovensku.



"Slovenský med je zárukou kvality a mnohí 'falšovatelia' sa snažia dostať na obal práve slovenský symbol. V čase, keď sa ľudia v obchodoch snažia hľadať slovenskú kvalitu, prichádza návrh poslancov OĽANO, aby sa počet včelstiev na Slovensku zredukoval. Slovenská medová veľmoc tak padne na kolená," uviedol opozičný poslanec.



Takáč kritizuje aj spôsob, akým sa chcú poslanci OĽANO obmedziť priestor na chov včiel. Vládni poslanci podľa neho útočia na včelárov prostredníctvom úpravy zákona o ochrane zvierat.



"Pod rúškom pripravovaného zákona o ochrane zvierat chcú poslanci z koaličného hnutia obmedziť chov včelstiev na štvorcový kilometer. Zo súčasných 350.000 včelstiev by na Slovensku ubudlo až 72 % z nich, po novom by ostalo v chove len 98.000 včelstiev. Keď sa pozrieme na ľudskú silu, z 22.000 aktívnych včelárov by sa ich počet znížil len na pár tisíc. Tu už hovoríme o negatívnom vplyve na zamestnanosť vo včelárskom odvetví, priam jej likvidácii," konštatoval Takáč



"Čo je podstatné, rapídny pokles by sme pocítili v produkcii samotného medu. Sebestačnosť Slovenska by sa prepadla na historické minimum, na chabých 17 %. V praxi by to znamenalo, že v priemere by sa na jedného Slováka ušlo len 250 gramov slovenského medu. Týmto krokom by poslanci dopomohli jedine dovozu nekvalitného medu," informoval Takáč.



Redukcia včelstiev by podľa Takáča znamenala aj vplyv na životné prostredie, keďže menej včiel znamená menej opeľovania, čo by malo vplyv na biodiverzitu. Navrhovateľom zákona je preto podľa neho potrebné pripomenúť výrok Alberta Einsteina, že "keď vymrú včely, ľudstvu nezostáva viac než štyri roky života". Včela bola podľa Takáčových slov dokonca v roku 2019 vyhlásená za najdôležitejšiu bytosť na svete.



"Na tento pripravovaný návrh treba upozorniť, aby sa v rámci novely zákona potichu neschválil a neohrozil tak včelárov, včelstvá a samotnú produkciu kvalitného slovenského medu vôbec. Podobné potichu schvaľované zákony má súčasná koalícia v obľube a pod dobre znejúcim návrhom zákona sa často nachádzajú podobné neakceptovateľné veci," uzatvoril Takáč.



Poslanci NR SR Monika Kozelová a Martin Fecko (obaja OĽANO) pripravujú rozsiahlu novelu zákona o ochrane zvierat, ktorej časť sa bude zaoberať aj ochranou včely medonosnej na Slovensku. Predkladatelia novely sa zároveň dôrazne ohradzujú voči podľa nich nepravdivým, skôr medializovaným tvrdeniam predsedu Slovenského zväzu včelárov (SZV) Milana Rusnáka, ktorý hovorí o "drastickom obmedzení včelárstva".



Cieľom novely je podľa slov poslancov OĽANO nielen zabezpečenie dostatku kvalitnej pastvy pre včely, ale celkovo zvýšenie kvality ich života, čo je zároveň aj súčasťou programového vyhlásenia vlády.



Zámerom pripravovanej novely zákona o ochrane zvierat podľa Fecka určite nie je obmedzenie včelárstva. Cieľom má byť zvýšenie úživnosti územia, vďaka čomu sa primerane zvýši počet včiel na štvorcový kilometer, zamedzenie prevčeleniu územia, ktoré pri obmedzených zdrojoch včelej pastvy spôsobuje prenos a prepuknutie chorôb včiel, ako aj ostatných opeľovačov, a zamedzenie neprirodzenej genetickej degenerácii včelieho organizmu.