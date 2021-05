R. Takáč: Smer podporí návrh Hlasu na 300-eurový príspevok na dieťa

Bratislava 8. mája (TASR) – Poslanci Smeru-SD podporia v parlamente návrh Hlasu-SD na vyplatenie jednorazového 300-eurového príspevku na každé nezaopatrené dieťa. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca Národnej rady (NR) SR a podpredsedu Smeru-SD Richarda Takáča v relácii RTVS Sobotné dialógy. Poslanec a člen predsedníctva hnutia Sme rodina Igor Kašper hovorí v súvislosti s podporou rodín o adresnosti.



„Smer-SD podporí každé opatrenie, ktoré pomôže tým najslabším. Mladým rodinám, seniorom, žiakom, študentom. To znamená, že áno,“ odpovedal Takáč na otázku či poslanci Smeru-SD podporia návrh Hlasu-SD na jednorazovú pomoc rodinám.



„Sme za to, aby sme pomohli rodinám a tým, ktorých sa pandémia najviac dotkla. Podporíme vždy takéto dobré riešenie. Otázne je, akým spôsobom,“ zdôraznil Kašper. Pri odškodňovaní rodín, ktoré boli zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu, apeluje na adresnosť.



Kašper vyhlásil, že Sme rodina nikdy nebude za zvýšenie DPH na 25 percent. Zároveň si nemyslí, že by navrhovaná daňovo-odvodová reforma z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) mohla eskalovať napätie v koalícii. Daňovo-odvodový systém je podľa Kašpera nutné zjednodušiť.



Takáč kritizoval pomalú pandemickú pomoc. Myslí si, že mala byť realizovaná formou helikoptérových peniazov. Kašper argumentoval, že počas pandémie stúpla nezamestnanosť len zo šesť na osem percent. „Počas krízy približne desať rokov dozadu, keď bol pri vláde Smer, nezamestnanosť stúpla zo šesť až na 12 percent,“ uviedol. Takáč zdôraznil, že nie je možné porovnávať ekonomickú krízu z roku 2008 so súčasnou pandemickou. „Sú to úplne neporovnateľné veci,“ podotkol.



Kašper zdôraznil, že parlament schválil trvalý kurzarbeit, ktorý má byť zavedený od začiatku budúceho roka. „Sme rodina týmto uzákonila historicky prvý, trvalý, predvídateľný a nárokovateľný nástroj pomoci štátu na ochranu pracovných miest,“ podotkol. Takáč vyzýva vládu, aby vytvorila dobrý odškodňovací zákon, ktorý Smer-SD v parlamente podporí.