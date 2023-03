R. Takáč: Smer-SD nepodporí v parlamente zákaz klietkových chovov

Bratislava 6. marca (TASR) - Opozičná strana Smer-SD nepodporí novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, predloženú do Národnej rady (NR) SR poslancom Tomášom Šudíkom (nezaradený), ktorá navrhuje zákaz klietkových chovov. Uviedol to v pondelok na tlačovej besede podpredseda Smeru-SD Richard Takáč, za účasti poslankyne Európskeho parlamentu Kataríny Roth Neveďalovej.



"My, strana Smer-SD za tento návrh poslanca Šudíka nazahlasujeme, budeme hlasovať proti, lebo návrh bude mať nesmierny dopad najmä na tých najslabších občanov SR, jednak dôchodcov, mladé rodiny či matky - samoživiteľky," spresnil. Šudíkov návrh by podľa neho jednak zlikvidoval slovenských chovateľov a jednak by zvýšil ceny dovážaných vajíčok, respektíve spôsobil ich nedostatok na trhu.



Zákaz klietkových chovov podľa slov Roth Neveďalovej Brusel nevyžaduje. "Tento návrh absolútne nereflektuje nejakú diskusiu, ktorá v Európskom parlamente je, vôbec to nie je navrhované z Bruselu. Je to niečo, kde my Slováci chceme byť pápežskejší ako pápež. Navrhujeme si vlastné obmedzenia, ktoré nám nepomáhajú. Ostatné členské krajiny takýto zákaz nebudú mať, my naň budeme len doplácať," podčiakla.



Pripomenula, že slovenskí farmári z európskych peňazí už pre desiatimi rokmi zrekonštruovali svoje farmy, zmenili dovtedajšie chovy, aby mali tzv. obohatené klietkové chovy. "Obohatený klietkový chov v mnohých krajinách stále však ešte nie je zavedený. V SR by bolo potrebné viac ako 70 miliónov eur na to, aby chovatelia mohli prestavať doterajšie chovy na podstielkové a voľné. Vláda chovateľom však na prestavbu žiadne peniaze neponúka," dodala europoslankyňa.



Šudík v predloženej novele navrhuje aj päťročné prechodné obdobie pre existujúce klietkové chovy nosníc. Majiteľom a ich zamestnancom má podľa neho poskytnúť dostatočne dlhý čas, aby sa na nový stav adaptovali a svoje právo vlastniť majetok a právo na slobodnú voľbu povolania realizovali iným spôsobom. Argumentuje, že za posledné roky u európskych občanov vzrástlo povedomie a znepokojenie v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a problémov životného prostredia.