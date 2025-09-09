< sekcia Ekonomika
R. Takáč: Sociálny dialóg je kľúčom k rozvoju agrosektora
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Sociálny dialóg je kľúčom k rozvoju agrosektora. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD), ktorý sa v utorok zúčastnil na 38. valnom zhromaždení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Informoval o tom odbor komunikácie ministerstva pôdohospodárstva.
Agrominister v príhovore zdôraznil potrebu podporovať mladú generáciu v poľnohospodárstve, predstavil výsledky rezortu a vyzval na spoločný postup pri obhajobe záujmov slovenského agrorezortu v Bruseli.
„Vážim si, že vieme viesť konštruktívnu diskusiu. Aj keď sa na všetkom nezhodneme, vždy dokážeme nájsť riešenia. Len spoločne dokážeme presadiť lepšie podmienky pre našich poľnohospodárov a potravinárov,“ uviedol Takáč.
Agrominister predstavil aj konkrétne výsledky agrorezortu - rekordné výkupné ceny mlieka a mäsa, najvyššie výnosy rastlinnej výroby za posledné desaťročie, včasné a historicky najvyššie priame platby pre farmárov či najväčšie investície do potravinárstva v dejinách Slovenska. Zároveň pripomenul úspešné zvládnutie krízovej situácie so slintačkou a krívačkou (SLAK) a pokračujúce reformy v oblasti pozemkových úprav.
Osobitnú pozornosť venoval mladým ľuďom a potrebe zatraktívniť poľnohospodárstvo ako perspektívne odvetvie. „Našou snahou je ukázať, že agrosektor nie je zastaraný, ale moderný a ponúka stabilné zamestnanie aj kvalitné podmienky. Len ak motivujeme mladú generáciu, zabezpečíme dostatok odborníkov pre budúcnosť,“ zdôraznil.
Minister sa venoval aj návrhu Európskej komisie na nový Viacročný finančný rámec EÚ pre roky 2028 - 2034. Napriek tomu, že rozpočet Únie má narásť o takmer 800 miliárd eur, prostriedky pre poľnohospodárov sa majú znížiť o 30 až 40 %. „Európska komisia navrhuje stropovanie priamych platieb na úrovni 100.000 eur pre konečného užívateľa. Na Slovensku farmy nad 500 hektárov obhospodarujú až 89 % pôdy. Tento návrh je likvidačný - znamenal by stratu stoviek miliónov eur pre slovenské poľnohospodárstvo,“ upozornil Takáč.
Za zásadný problém označil aj zlúčenie prvého a druhého piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) a ich prepojenie so štrukturálnymi a sociálnymi fondmi.
Takáč avizoval sériu rokovaní na európskej úrovni - s predsedníčkou Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo Veronikou Vrecionovou, eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Christopherom Hansenom, ako aj s partnermi z Českej republiky, Maďarska a ďalších krajín.
„Nechceme, aby sa zlikvidovali stredné a veľké farmy, ktoré zásobujú celé Slovensko. Malí farmári majú svoje miesto v regiónoch, ale Európa sa nemôže tváriť, že potravinovú sebestačnosť zabezpečia malé podniky. To je cesta do záhuby,“ dodal agrominister.
