R. Takáč: Systém emisných povoleniek ETS2 treba zrušiť
Je to pekné, ale v globále vo svete potom Európska únia nefunguje na samostatnej zemeguli, niekde inde, je súčasťou sveta ako takého, uviedol Takáč.
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Systém emisných povoleniek ETS2 treba zrušiť. Dekarbonizácia Európskej únie je nereálny cieľ. Myslí si to minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD). Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Tamara Stohlová (PS) pripomenula, že vláda SR má v rukách Sociálno-klimatický fond a vie domácnostiam s negatívnymi dosahmi pomôcť. Vyhlásili to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.
„Je to pekné, ale v globále vo svete potom Európska únia nefunguje na samostatnej zemeguli, niekde inde, je súčasťou sveta ako takého,“ uviedol Takáč k uhlíkovej neutralite s tým, že Európa klimatickou krízou nepohne, ak sa k nej nepridajú Čína či USA. Európska únia zároveň proti iným regiónom nemôže stratiť konkurencieschopnosť.
Stohlová politikom vládnej koalície vyčítala, že občanov strašia vysokými nákladmi na energie či dopravu v prípade zavedenia ETS2. „Je tu Sociálno-klimatický fond, ktorý má na starosti podpredseda vlády Peter Kmec (Hlas-SD), ale v rámci toho má úlohu využívať ho a priniesť legislatívu vhodnú minister Tomáš Taraba (nominant SNS),“ uviedla. Ako dodala, je v ňom približne 1,5 miliardy eur, ktoré Slovensko nepočíta do svojich financií a vie ich využiť napríklad na kompenzácie pre domácnosti.
Počas diskusie sa politici dotkli aj témy zvyšujúcej sa kriminality. Takáč k téme uviedol, že „z hľadiska štatistík a čísel, je to klesajúca tendencia“. Myslí si, že niektoré médiá a opozícia tému príliš zviditeľňujú, čo vedie k drobnej kriminalite. Zároveň však vyhlásil, že „nárast je, v celej Európe“. „Je taká situácia celkovo,“ dodal. Za bezpečnosť vo svojich prevádzkach zodpovedajú do veľkej miery podľa neho obchodné reťazce. Odmietol, že by novely trestných kódexov ku kriminalite viedli, legislatívne zmeny nevylúčil.
Stohlová vidí za rastúcou kriminalitou práve zmenu Trestného zákona z roku 2024. „Drobná kriminalita jednoznačne stúpa. Cítime to všetci, ja osobne mám aj s tým skúsenosť, ale hovoria o tom starostovia a primátori, hovorí to už aj generálny prokurátor, hovorí to mestská a obecná polícia,“ vyhlásila.
