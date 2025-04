R. Takáč: U veterinárov sa zaregistrovalo asi 1600 nelegálnych chovov

Bratislava 11. apríla (TASR) - Na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe (ŠVPS) SR sa za posledné dni zaregistrovalo asi 1600 čiernych chovov. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) v reakcii na opozičnú kritiku. Štát vyzval malých chovateľov, aby chýbajúcu registráciu chovov vykonali do stredy (9. 4.).



„Navrhujeme, aby pán Martin Chudý (ústredný riaditeľ ŠVPS, pozn. TASR) aj s ministrom pôdohospodárstva predĺžili túto lehotu, ktorá uplynula už teraz v stredu 9. apríla a stanovili možnosť registrovať nelegálne chovy bez pokuty až do 16. mája,“ uviedol opozičný poslanec za hnutie Slovensko Rastislav Krátky.



Stále je totiž podľa Krátkeho veľa ľudí, ktorí by boli ochotní zaregistrovať svoje zvieratá. „Ale už sa začali báť, keďže minister s pánom Chudým ‚zaradili spiatočku‘ a už sa ľuďom vyhrážajú a odrádzajú ich od toho, aby registrovali svoje chovy. Odrádzajú ich vysokými pokutami, ktoré majú títo ľudia dostať,“ dodal Krátky.



Krátky uzavrel, že za nenahlásený chov môžu fyzické osoby dostať pokutu 100 až 400 eur, v prípade právnických osôb hrozí pokuta až do 3500 eur.



Neregistrované chovy sa začali výraznejšie registrovať po tom, ako malých chovateľov štát upozornil, že po prípadnom objavení sa slintačky a krívačky bude chovy ihneď likvidovať, ale žiadne odškodnenie za ne nedostanú.