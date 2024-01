R. Takáč: Ukrajina je veľkou témou hlavne pre poľnohospodárstvo EÚ

Bratislava 14. januára (TASR) - Ukrajina je veľkou témou hlavne pre európske poľnohospodárstvo. Uviedol to pre TASR v rozhovore minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



"Slovensko má pre ukrajinský import agrokomodít problémy už teraz, ale také krajiny, ako Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko budú mať problém časom," priblížil.



Jednu tretinu rozlohy budúcej Európskej únie (EÚ) by tvorila podľa neho Ukrajina. "A toto bude problém, keď sa začnú vyplácať priame platby. Keď z celkového balíka EÚ začnete dávať platby na jednu tretinu výmery, tak potom ja si kladiem otázku, prečo chce Únia podporovať neeurópskych poľnohospodárov (na Ukrajine, pozn. TASR)," povedal.



"Pozrime, koľko miliónov hektárov vlastnia na Ukrajine rôzne spoločnosti, americké, čínske, rôzne nadnárodné firmy či investičné fondy. Až na desiatom mieste je ukrajinský oligarcha, ktorý vlastní nejakú pôdu na Ukrajine, na prvých deviatich miestach nie sú Ukrajinci, ani Európania. Taká je realita," doplnil.



Dodal, že niektorí európski politici majú predstavu, že keď sa skončí vojna, Ukrajina hneď vstúpi do EÚ. "Už teraz tí politici, ktorí dávajú takéto sľuby ukrajinskému národu a ukrajinským politikom, klamú, lebo je to nereálne. Koľko rokov Slovenská republika pristupovala k EÚ? A to sme tu mali inak nastavené procesy," uzavrel Takáč.