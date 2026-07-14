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R. Takáč: Vláda rozhodne o žalobe proti nariadeniu o deregulácii GMO
O tom, či bude Slovenská republika žalovať, rozhodne vláda Slovenskej republiky, uviedol Takáč.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 14. júla (TASR) - Vláda rozhodne, či SR podá žalobu na Súdny dvor EÚ proti nariadeniu o deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Uviedol to v utorok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) po prijatí spoločnej výzvy, podpísanej tromi stovkami organizácií, od jej koordinátorov Petra Sudovského a Samuela Matejičku.
„O tom, či bude Slovenská republika žalovať, rozhodne vláda Slovenskej republiky. A ak tak urobí, tak sa obrátime potom na Súdny dvor EÚ,“ spresnil na spoločnom brífingu s koordinátormi výzvy Takáč.
Podčiarkol, že agrorezort zaujímal od jeho nástupu do funkcie negatívny postoj voči GMO. „A pri každej možnej príležitosti Slovenská republika a naši kolegovia vždy mali poverenie hlasovať proti. Bohužiaľ, väčšinovo sa rozhodlo a prešlo toto nariadenie na európskej úrovni,“ povedal.
„Táto výzva je podpísaná 300 signatármi, spojila sa slovenská spoločnosť a vyzvala pána ministra, aby spravil právne kroky proti schválenej deregulácii nových GMO, ktorá bola schválená asi pred mesiacom (17. 6.). Táto deregulácia spôsobuje, že geneticky modifikované plodiny, respektíve potraviny a produkty sa dostanú na náš trh bez označenia, hodnotenia rizík, bez nejakej vysledovateľnosti a možnosti zakázať jednotlivým štátom. To považujeme za rozpor so základnými právami EÚ,“ priblížil Sudovský.
Výzva je podľa Sudovského aj politickým konsenzom, pretože v europarlamente hlasovali proti nariadeniu všetci slovenskí europoslanci, teda vrátane zástupcov Smeru-SD, Progresívneho Slovenska, Republiky, KDH a Hlasu-SD. „Takže ten mandát a ten konsenzus na Slovensku je veľmi výrazný. Slovensko patrí medzi najväčších kandidátov, mohlo by sa postaviť na čelo ochrany práv Európskej únie, prírody a zároveň aj pilierov európskej demokracie,“ podčiarkol Sudovský.
„My sme odovzdali ministerstvu právne analýzy, ktoré potvrdzujú, že táto nová regulácia je v rozpore s právom predbežnej opatrnosti EÚ. Keď nie je vedecká zhoda o bezpečnosti nejakého produktu, je to regulované. Ak my deregulujeme, tak je to v rozpore s týmto princípom predbežnej opatrnosti. Ide tu o práva spotrebiteľa, lebo spotrebiteľ mal doteraz právo na informovanie o tom, či si kupuje geneticky manipulovaný organizmus. A taktiež ide o rôzne narušenia iných, aj medzinárodných dokumentov, ako je Kartagénsky protokol o biologickej bezpečnosti. Takže tých bodov je naozaj veľa a Slovensko by malo veľkú šancu na úspech,“ doplnil Matejička.
Sudovský spresnil, že signatármi výzvy sú vedci, členovia SAV, bývalí ministri, ako aj mnohé významné organizácie, napríklad Slovenský zväz včelárov, Greenpeace Slovensko, Slovenský poľovnícky zväz, My sme les, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností, Asociácia výrobcov organických hnojív, AGRO-EKO fórum, Ekotrend, Vidiecky parlament na Slovensku a mnohé iné organizácie.
Dodal, že 17. júna bolo v EÚ schválené nariadenie, ktoré vyníma geneticky modifikované rastliny získané pomocou nových genomických techník (NGT) spod doterajšej regulácie pre GMO. Udialo sa tak podľa Sudovského napriek jasnému odmietavému postoju občanov krajín EÚ, ignorujúc vedecké poznatky o rizikách a bez ohľadu na predchádzajúce rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, podľa ktorého musia byť produkty NGT regulované rovnako ako všetky ostatné GMO.
„O tom, či bude Slovenská republika žalovať, rozhodne vláda Slovenskej republiky. A ak tak urobí, tak sa obrátime potom na Súdny dvor EÚ,“ spresnil na spoločnom brífingu s koordinátormi výzvy Takáč.
Podčiarkol, že agrorezort zaujímal od jeho nástupu do funkcie negatívny postoj voči GMO. „A pri každej možnej príležitosti Slovenská republika a naši kolegovia vždy mali poverenie hlasovať proti. Bohužiaľ, väčšinovo sa rozhodlo a prešlo toto nariadenie na európskej úrovni,“ povedal.
„Táto výzva je podpísaná 300 signatármi, spojila sa slovenská spoločnosť a vyzvala pána ministra, aby spravil právne kroky proti schválenej deregulácii nových GMO, ktorá bola schválená asi pred mesiacom (17. 6.). Táto deregulácia spôsobuje, že geneticky modifikované plodiny, respektíve potraviny a produkty sa dostanú na náš trh bez označenia, hodnotenia rizík, bez nejakej vysledovateľnosti a možnosti zakázať jednotlivým štátom. To považujeme za rozpor so základnými právami EÚ,“ priblížil Sudovský.
Výzva je podľa Sudovského aj politickým konsenzom, pretože v europarlamente hlasovali proti nariadeniu všetci slovenskí europoslanci, teda vrátane zástupcov Smeru-SD, Progresívneho Slovenska, Republiky, KDH a Hlasu-SD. „Takže ten mandát a ten konsenzus na Slovensku je veľmi výrazný. Slovensko patrí medzi najväčších kandidátov, mohlo by sa postaviť na čelo ochrany práv Európskej únie, prírody a zároveň aj pilierov európskej demokracie,“ podčiarkol Sudovský.
„My sme odovzdali ministerstvu právne analýzy, ktoré potvrdzujú, že táto nová regulácia je v rozpore s právom predbežnej opatrnosti EÚ. Keď nie je vedecká zhoda o bezpečnosti nejakého produktu, je to regulované. Ak my deregulujeme, tak je to v rozpore s týmto princípom predbežnej opatrnosti. Ide tu o práva spotrebiteľa, lebo spotrebiteľ mal doteraz právo na informovanie o tom, či si kupuje geneticky manipulovaný organizmus. A taktiež ide o rôzne narušenia iných, aj medzinárodných dokumentov, ako je Kartagénsky protokol o biologickej bezpečnosti. Takže tých bodov je naozaj veľa a Slovensko by malo veľkú šancu na úspech,“ doplnil Matejička.
Sudovský spresnil, že signatármi výzvy sú vedci, členovia SAV, bývalí ministri, ako aj mnohé významné organizácie, napríklad Slovenský zväz včelárov, Greenpeace Slovensko, Slovenský poľovnícky zväz, My sme les, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností, Asociácia výrobcov organických hnojív, AGRO-EKO fórum, Ekotrend, Vidiecky parlament na Slovensku a mnohé iné organizácie.
Dodal, že 17. júna bolo v EÚ schválené nariadenie, ktoré vyníma geneticky modifikované rastliny získané pomocou nových genomických techník (NGT) spod doterajšej regulácie pre GMO. Udialo sa tak podľa Sudovského napriek jasnému odmietavému postoju občanov krajín EÚ, ignorujúc vedecké poznatky o rizikách a bez ohľadu na predchádzajúce rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, podľa ktorého musia byť produkty NGT regulované rovnako ako všetky ostatné GMO.