R. Takáč: Vyjadrenia europoslanca T. Zdechovského znevažujú Slovensko

Bratislava 27. júna (TASR) - Vyjadrenia europoslanca Tomáša Zdechovského znevažujú SR, jej občanov a verejné inštitúcie. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Richard Takáč (Smer-SD) v reakcii na štvrtkové vyjadrenia (26. 6.) Zdechovského o tom, že európske orgány už dostali informácie o 330 možných zneužitiach eurofondov na Slovensku. Žiadnu nezrovnalosť pritom podľa europoslanca misia nenašla len v troch okresoch.



„Opäť sa len potvrdilo, že aktivity europoslanca Zdechovského sú len napĺňaním jeho osobných ambícií a vytĺkaním politického kapitálu s cieľom ubližovať Slovensku. Nebezpečenstvo jeho správania spočíva v tom, že síce na jednej strane tvrdí, že koná v prospech Slovenska, no v skutočnosti Slovákov očierňuje a uráža,“ uviedol v reakcii Takáč.



Pripomenul, že s europoslancom, ktorý viedol kontrolnú misiu Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočtovú kontrolu na Slovensku i s celou delegáciou, sa stretol a odpovedal na ich otázky.



Takáč považuje za neakceptovateľné, ak sa namiesto odborného prístupu prezentuje selektívna manipulácia s neoverenými podnetmi, ktorá má podľa neho vytvárať dojem systémového zlyhania. „Hovoriť dnes o viac ako 2000 vyzbieraných podnetoch, z ktorých si pán Zdechovský nevieme ako vyberá viac ako 300, je len pokus o vlastnú dôležitosť a absolútna spoločenská nezodpovednosť nehodná europoslanca. Odmietam akékoľvek urážanie Slovenska, Slovákov a našich inštitúcií,“ zdôraznil Takáč. Vyzval na férový prístup a zodpovednosť za slová aj činy.



Podľa europoslanca Zdechovského sú výsledky kontrolnej misie šokujúce. Misia nenašla podozrenia len v troch zo 79 slovenských okresov. Podnetov pritom mali poslanci europarlamentu vyše 2000, no podľa europoslanca sa podarilo zaistiť materiály v 330 prípadoch. Najvyšší počet pochybení našla misia EÚ na západnom Slovensku, ale aj v okolí Žiliny, Prešova a Košíc.